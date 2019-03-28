Глыба льда упала с крыши на 7-летнюю девочку: ребёнка увезли в больницу
В ситуации разбираются следователи
Сегодня в Первомайском районе Новосибирска на девочку упал кусок льда с крыши — в случившемся разбираются следователи.
«28 марта 2019 года около 17 часов с крыши дома, расположенного по улице Маяковского в городе Новосибирске, на ребёнка упала наледь. В настоящее время для оказания медицинской помощи ребёнок доставлен в одно из медицинских учреждений города», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что пострадавшей семь лет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователям предстоит разобраться, кто отвечает за уборку снега с крыши жилого дома.
Два года назад похожий случай произошёл возле дома
Как уточнили в Следственном комитете, несчастный случай произошёл по адресу улица Маяковского, 2.
По данным из открытых источников, этот дом находится в управлении УК «Перспектива», а обслуживает его ПЭУ
Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова