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Глыба льда упала с крыши на 7-летнюю девочку: ребёнка увезли в больницу

В ситуации разбираются следователи

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Происшествие случилось на улице Маяковского в Первомайском районе
Происшествие случилось на улице Маяковского в Первомайском районе


Сегодня в Первомайском районе Новосибирска на девочку упал кусок льда с крыши — в случившемся разбираются следователи.


«28 марта 2019 года около 17 часов с крыши дома, расположенного по улице Маяковского в городе Новосибирске, на ребёнка упала наледь. В настоящее время для оказания медицинской помощи ребёнок доставлен в одно из медицинских учреждений города», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.


В ведомстве добавили, что пострадавшей семь лет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователям предстоит разобраться, кто отвечает за уборку снега с крыши жилого дома.


Два года назад похожий случай произошёл возле дома № 8 на улице Пархоменко — он получил большую огласку даже за рубежом. Бабушка гуляла с коляской, в которой была её четырёхмесячная внучка. Когда женщина выходила из продуктового супермаркета, на коляску с ребёнком с крыши дома упал кусок льда примерно 30–40 см в длину. Снег ударил коляску по козырьку. Бабушка тут же забежала в супермаркет и вызвала скорую помощь. Врачи оперативно приехали к месту происшествия и увезли ребёнка в первую детскую больницу в тяжёлом состоянии, где он провёл под наблюдением врачей несколько дней.


Как уточнили в Следственном комитете, несчастный случай произошёл по адресу улица Маяковского, 2. 


По данным из открытых источников, этот дом находится в управлении УК «Перспектива», а обслуживает его ПЭУ № 47. Ни до одной из этих организаций корреспонденту НГС дозвониться пока не удаётся. По информации справочника 2ГИС, рабочий день там уже закончился. 



Прочтений: 7803

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