Жарковато тут у вас: депутаты рассказали о жалобах новосибирцев на тепло в квартирах

Горожане жалуются на горячие батареи, из-за которых в квартире становится жарко





Депутаты горсовета Новосибирска рассказали о многочисленных жалобах, которые они получают от горожан — жители домов жалуются на горячие батареи, из-за которых в квартирах невыносимо жарко. При этом новосибирцы недовольны и тем, что получили перерасчёты за тепло.





Об этом рассказал сегодня, 28 марта, председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин.





«Почему происходят ситуации, что зимой такая жара, что к батареям нельзя прикоснуться, форточки приходится открывать, а мы за всё это должны платить? Если есть перерасход по дому, это нормально, это механизм, но когда есть такие вопиющие случаи <...>.





Люди звонят, предлагают потрогать батареи — жарища. <...> А потом они должны ещё за это заплатить»,





— возмущается депутат.





Директор Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков признал, что энергетики выявили 3,5 тысячи нарушений температурного режима, и уточнил, что нормирование температур должно выполняться управляющими компаниями.





«Я попробую это <...> на человеческом языке [объяснить]. Смотрите, что получается. По СНиПам [теплоноситель должен иметь температуру] 95 градусов. Выше 95 температура в батареях быть не должна, это санитарные нормы. Они не из головы придуманы, это физика. Это защита. Мы все понимаем, что хоть 95, хоть 80 — мало не покажется <...>, даже 75 и 50 — это серьёзный кипяток. С другой стороны — это физика. Ты хоть докрасна батарею разогрей, больше тепла она не отдаст», — заметил Колмаков.





Сейчас, по словам заместителя мэра города Новосибирска Данияра Сафиуллина, СГК подает воду температурой 75 градусов.





Избавиться от жалоб на температуру и снизить траты на перерасчёт, по мнению Андрея Колмакова, помогла бы установка в домах автоматических систем, которые самостоятельно регулировали бы температуру воды в зависимости от актуальной погоды.





«[Платить надо] либо 1/12, либо по приборам. Всегда говорили энергетики, что по приборам <...> проще. Да, зимой будет больше, зато летом не будет <...> платежей»,





— сказал Колмаков.





Однако, как уверяет директор «Службы заказчика ЖКХ Ленинского района» Виктор Налобин, заставить новосибирцев устанавливать автоматические системы невозможно.





«Когда собственники жалуются [на перерасчёты], жалуются в основном на себя. Подача идёт — идёт. Нужно ставить системы автоматизации или задвижки.





Мы можем их прикрыть, отрегулировать температуру — элементарно. Как только дело касается денег — никогда не идут [навстречу]. А потом, когда касается перерасчётов, начинаются жалобы», — рассказал он.





Чтобы уменьшить количество жалоб на перерасчёт, депутат Вячеслав Илюхин предложил вернуться к оплате отопления по нормативам, немного повысив тариф. «Пусть норматив будет чуть-чуть завышен, чтобы люди получали небольшой возврат, чем постоянно были бы эти качели», — заявил он.





Глава комиссии Игорь Кудин поддержал идею коллеги, отметив, что есть и другие возможности.





«Нужно доказать людям экономию, доказать, что им нужно [устанавливать автоматику]. Запустить этот процесс. Чтобы люди были вооружены и защищены от перерасчётов, которые валятся на голову.





Я беру в работу [повестку], будем дорабатывать и информировать. У СГК одна картина в голове, у управляющей компании другая, а люди страдают», — резюмировал Кудин.





В 2019 году тепло должно подорожать дважды — новые тарифы приняли 10 декабря 2018 года в областном департаменте по тарифам. Их начинали обсуждать на прошлой неделе, но СГК попросила время, чтобы пересчитать все цифры.







В начале декабря 2018 года жителям 5 домов ЖК «Фламинго» в Кировском районе Новосибирска подняли тарифы — на днях они обнаружили, что должны заплатить за отопление и горячую воду в 1,5 раза больше.

