«Нюра, ты офигела!»: рыбак наткнулся на злую ондатру, которая вылезла из лунки и напала на людей

Ондатру назвали Нюрой

Рыбак Иван Сороченко снял на видео ондатру, которая выпрыгнула из лунки, — она вела себя агрессивно, но уходить от людей не захотела.







Иван Сороченко рассказал корреспонденту НГС, что снял видео позавчера на Обском море у села Боровое.





«Каково моё было удивление, увидеть это чудо в лунке. [Назвал Нюрой], просто Нюра — первое, что на ум пришло. Пытался в лунку её отпустить — упёрлась, не захотела. Весь вечер провела с нами у сумки, там её и оставили», — рассказал Иван.







На ролике ондатру шутливо провоцируют на агрессию: «Нюра, атакуй!», «Ну-ка атакуй Ваню». Грызун кидается, но близко к рыбакам подходить не стал.









Ондатра — полуводное млекопитающее из отряда грызунов, известна как «мускусная крыса». Размерами значительно превосходит крысу, но уступает бобру, на которого весьма похожа. Ондатра имеет североамериканское происхождение, в России этот зверь был акклиматизирован в 1928 году. Сейчас ареал её обитания очень широк — почти вся Северная Америка и Евразия. Ондатра ведёт такой же образ жизни, как и бобры. Наиболее активна ночью, в сумерках и на рассвете. У неё слабо развиты органы чувств, такие как зрение, слух и обоняние, но она хороший пловец — ондатра может оставаться под водой в течение 12–17 минут и плавать со скоростью до 7 км/ч. Продолжительность жизни ондатры составляет около трёх лет, в неволе может прожить до 10 лет. (huntmen.ru)





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