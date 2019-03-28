Жильцам домов в Ленинском районе бесплатно поставят бесшумные окна с видом на новый мост

Чиновники волнуются, что от новой дороги в домах будет сильно шумно

Из-за увеличения числа дорог в районе будущего четвёртого моста жителям потребуется лучшая шумоизоляция в квартирах
Из-за увеличения числа дорог в районе будущего четвёртого моста жителям потребуется лучшая шумоизоляция в квартирах

Новосибирцам, живущим в зоне строительства четвёртого моста через Обь, начали бесплатно менять окна ради хорошей шумоизоляции.


Объявление о том, что в квартирах собираются ставить новые окна, появилось на доме по адресу Котовского, 12. В нём жителей просят согласовать время и дату для выезда бригады замерщиков.


Читательница, которая прислала фото объявления в редакцию НГС, сообщила, что в этом доме живут её родители, но она сомневается в достоверности объявления.


Подрядчиком работ в объявлении называется ООО «ИнБР» — это московская компания «Индивидуальные бизнес-решения», а исполнителем работ — ООО «Локо», которое занимается заменой окон в Новосибирске. 


В «Службе заказчика по ЖКХ Ленинского района», которая управляет домом на Котовского, 12, корреспонденту НГС рассказали, что с компанией «Индивидуальные бизнес-решения» у них действительно заключён договор.


«У управляющей компании есть официальный договор с московской компанией, которая выполняет заказ на сбор согласий [на замену окон]. То есть формально выделены бюджетные денежные средства, уже даже заключены договоры с фирмами, производящими окна в Новосибирске. Будут производиться вдоль магистральной развязки — выезд с моста четвёртого — будут производиться работы по замене окон», — сообщили в УК.


Объявление на подъезде смутило некоторых жителей — они сочли его мошенничеством
Объявление на подъезде смутило некоторых жителей — они сочли его мошенничеством


В компании «Индивидуальные бизнес-решения» корреспонденту НГС уточнили, что они занимаются проектом, по которому будут менять окна в 36 зданиях на Станиславского, Котовского, Широкой. По адресам на этих улицах — как жилые дома, так и учебные заведения и библиотеки. Кроме того, с похожим проектом на этой местности будет работать ещё один подрядчик — он к работе ещё не приступил.


«В рамках этого моста будут строиться ещё и дороги, развязки в Новосибирске, соответственно, 


интенсивность движения там увеличивается и появляются территории, на которых будет выше шум, чем сейчас. 


Соответственно, в программу включён объём работ по шумозащитному остеклению домов, которые попадают на такие территории. Сейчас в рамках данного раздела проекта ведётся опись, работа с населением, ведётся опрос населения, кто хочет менять, кто — не хочет. И люди, которые изъявили желание в рамках этой программы заменить себе стекло на современный ПВХ конструкции со стеклопакетом, — мы вызываем туда замерщиков и меняем», — рассказал корреспонденту НГС руководитель проектов компании «Индивидуальные бизнес-решения» Сергей Петряков.


Он уточнил, что менять стёкла будут в жилых помещениях, то есть окна в кухнях и на лестничных клетках в это число не входят. В учебных заведениях замена коснётся аудиторий и классов.


Свой объём работ «ИнБР» планирует закончить до конца августа — максимальное количество окон составляет 6 тысяч.


«Заказчиком данного проекта является Новосибирск, Новосибирская область со стороны государства, а со стороны концессионера СКК — "Сибирская концессионная компания"», — добавил Петряков.


НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительства, чтобы выяснить, какой объём средств потратят на новые окна. 


В компании «Локо», которая оставила объявление на доме Котовского 12, рассказали, что уже заканчивают работу по установке пластиковых окон в школе № 73, начали замену в библиотеке на Широкой, 9, а также им поручены дома на Котовского, 14 и Котовского, 12/1.


«Мы повесили [объявление] для чего? У нас есть список жильцов, телефоны, когда замерщики, наши менеджеры набирают, люди иногда удивляются, считают, что это какая-то провокация. Мы пытаемся разъяснить и предварительно повесили это объявление», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора новосибирского филиала «Локо» Максим Киселёв.


Он отметил, что для жителей эти работы бесплатны и производятся только по желанию. 


Поменять могут и пластиковые, и деревянные окна. В эти работы не входит остекление балконов. Профиль новых окон, который согласован с «ИнБР», — это VEKA Softline со стеклопакетом 40 мм и топ-покрытием.


«Вот, например, 14-й дом — там почти в полном объёме все согласились, и там работа была проведена предварительно очень хорошо. Люди все поверили и готовы практически все поменять окна. А в соседнем доме — 12, 12/1 — там, видно, какие-то сомнения», — добавил Максим Киселёв.


Другие здания в проекте «ИнБР» поручены другим компаниям-исполнителям, уточнили в «Локо».


В декабре 2018 года стало известно, что Правительство России выделило Новосибирской области первые деньги из федерального бюджета на строительство четвёртого моста через Обь — регион получил на это 400 миллионов рублей.

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