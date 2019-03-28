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Сотрудники «БИНБАНКа» пожаловались на задержки с выплатами после объединения с банком «Открытие»

Некоторые утверждают, что не могут получить деньги уже три месяца

Официально слияние банков произошло 1 января 2019 года, но, как заверяют сотрудники, проблемы начались уже в конце 2018 года 
Официально слияние банков произошло 1 января 2019 года, но, как заверяют сотрудники, проблемы начались уже в конце 2018 года 


Сотрудники «БИНБАНКа» пожаловались, что после объединения с банком «Открытие» им не выплачивают деньги — премии, декретные и компенсации за больничный. Официальное слияние двух банков произошло 1 января 2019 года.


«В конце прошлого года произошло слияние "БИНБАНКа" и "Открытия". Собственно, огромное количество сотрудников "БИНБАНКа" оказались на улице. Но не просто оказались. Большинству новая структура не выплачивает их заработанные деньги», — описал НГС ситуацию бывший сотрудник «БИНБАНКа» Максим.


Он пояснил, что кто-то выбирал сокращение, а кто-то уходил по соглашению сторон. Максим уволился 29 декабря по соглашению сторон. На форуме banki.ru корреспондент НГС обнаружила еще несколько историй от лица бывших сотрудников банка, которые рассказывают о проблемах с теперь уже бывшим работодателем.


«Видимо, была какая-то ошибка и всех сотрудников банка не включили в новое штатное расписание новой структуры. Я на форуме banki.ru сейчас общаюсь — очень много людей не получили свои деньги», — рассказал корреспонденту НГС Максим. Он до сих пор ждёт выплат по больничному — ему должны около 60 тысяч рублей, хотя на форуме ему от имени банка ответили, что всё уже выплатили.


Банк «Открытие» ответил Максиму, что деньги ему выплачены
Банк «Открытие» ответил Максиму, что деньги ему выплачены


Свои деньги с января не может получить и действующая сотрудница Ксения, находящаяся в декрете.


«Я в этом году ещё не получала пособие по уходу за ребёнком. А у меня двое детей и уже просроченная ипотека. Банк кормит обещаниями или игнорирует мои письма. Запросила копию трудового договора, 2-НДФЛ, копию трудовой книжки. Испугались и очередной раз попросили подождать до пятницы», — объяснила она. По её словам, бухгалтерия теперь находится в Москве и связь с ней только через отдел кадров.


Получить официальный комментарий и разъяснение от представителей банка «Открытие» корреспонденту НГС не удалось: в пресс-службе банка отказались прокомментировать эту ситуацию.


Тем временем сотни новосибирцев не могут выбить свои зарплаты у компании с 120 филиалами в России и Казахстане.

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