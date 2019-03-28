Сотрудники «БИНБАНКа» пожаловались на задержки с выплатами после объединения с банком «Открытие»

Некоторые утверждают, что не могут получить деньги уже три месяца

Официально слияние банков произошло 1 января 2019 года, но, как заверяют сотрудники, проблемы начались уже в конце 2018 года





Сотрудники «БИНБАНКа» пожаловались, что после объединения с банком «Открытие» им не выплачивают деньги — премии, декретные и компенсации за больничный. Официальное слияние двух банков произошло 1 января 2019 года.





«В конце прошлого года произошло слияние "БИНБАНКа" и "Открытия". Собственно, огромное количество сотрудников "БИНБАНКа" оказались на улице. Но не просто оказались. Большинству новая структура не выплачивает их заработанные деньги», — описал НГС ситуацию бывший сотрудник «БИНБАНКа» Максим.





Он пояснил, что кто-то выбирал сокращение, а кто-то уходил по соглашению сторон. Максим уволился 29 декабря по соглашению сторон. На форуме banki.ru корреспондент НГС обнаружила еще несколько историй от лица бывших сотрудников банка, которые рассказывают о проблемах с теперь уже бывшим работодателем.





«Видимо, была какая-то ошибка и всех сотрудников банка не включили в новое штатное расписание новой структуры. Я на форуме banki.ru сейчас общаюсь — очень много людей не получили свои деньги», — рассказал корреспонденту НГС Максим. Он до сих пор ждёт выплат по больничному — ему должны около 60 тысяч рублей, хотя на форуме ему от имени банка ответили, что всё уже выплатили.





Банк «Открытие» ответил Максиму, что деньги ему выплачены





Свои деньги с января не может получить и действующая сотрудница Ксения, находящаяся в декрете.





«Я в этом году ещё не получала пособие по уходу за ребёнком. А у меня двое детей и уже просроченная ипотека. Банк кормит обещаниями или игнорирует мои письма. Запросила копию трудового договора, 2-НДФЛ, копию трудовой книжки. Испугались и очередной раз попросили подождать до пятницы», — объяснила она. По её словам, бухгалтерия теперь находится в Москве и связь с ней только через отдел кадров.





Получить официальный комментарий и разъяснение от представителей банка «Открытие» корреспонденту НГС не удалось: в пресс-службе банка отказались прокомментировать эту ситуацию.





Тем временем сотни новосибирцев не могут выбить свои зарплаты у компании с 120 филиалами в России и Казахстане.