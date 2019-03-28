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Рядом со стройкой четвёртого моста нашли древние кладбища с крестами — одно над другим

Здесь хоронили жителей села Кривощёково, откуда начался Новосибирск

В захоронениях нашли множество нательных крестов
В захоронениях нашли множество нательных крестов


В зоне строительства четвёртого моста в Ленинском районе Новосибирска обнаружили два кладбища царских времён — здесь хоронили предков горожан в XVIII и XIX веках.


О результатах работ, которые археологи проводили в 2018 году, рассказал руководитель группы исследователей Сергей Колонцов.


Общая площадь памятника археологии составляет 6,8 тысячи кв. м, в прошлом году археологи проводили работы на части, попадающей в зону строительства четвёртого моста, — это участок площадью 2,1 тысячи кв. м.


«Когда была шурфовка, было понятно, что там есть погребения, но когда стали копать, выяснилось, что их там очень много, — рассказал учёный. — Кривощёково — очень интересный объект: здесь были первые три православные церкви и первое православное кладбище».


В селе Кривощёково были первые православные церкви в городе и первое православное кладбище — погибших жителей села хоронили в выдолбленных деревянных колодах ногами на восток
В селе Кривощёково были первые православные церкви в городе и первое православное кладбище — погибших жителей села хоронили в выдолбленных деревянных колодах ногами на восток


Всего на территории бывшего села Кривощёково, которое считается началом развития Новосибирска, нашли более 470 захоронений XVIII–XIX веков, причём более поздние погребения оказались над более ранними. Датировать их удалось с помощью монет, самая ранняя из которых — серебряная монетка весом 0,28 грамма — ходила в 1696–1717 годах, а самая поздняя относится к досоветскому периоду.


Одна из самых ранних найденных монет — серебряная, которая ходила в конце XVII – начале XVIII века
Одна из самых ранних найденных монет — серебряная, которая ходила в конце XVII – начале XVIII века


Возле фундамента церкви, построенной в 1881 году, археологи обнаружили семейное захоронение зажиточных жителей села — мужчины и женщины.


«Сохранилась заколка в волосах, серебряный крестик, кожаные тапочки. У мужчины обнаружен золотой крестик, на нём с обратной стороны есть клеймо мастера и год: 1863, когда этому мастеру разрешили работать с золотом», — рассказал Сергей Колонцов.


По словам Сергея Колонцова (на фото), археологи удивились, обнаружив одно захоронение над другим
По словам Сергея Колонцова (на фото), археологи удивились, обнаружив одно захоронение над другим


Помимо погребений археологи обнаружили фундамент ещё одного здания, которое, согласно архивным записям, было магазином. Как выяснили учёные, он был построен непосредственно над захоронениями XVIII века, ещё ниже было погребение эпохи бронзы, в котором обнаружили керамический сосуд.


Помимо собственно останков в погребениях находили домашнюю утварь
Помимо собственно останков в погребениях находили домашнюю утварь


Пока работы на памятнике остановлены, в этом году, по словам Сергея Колонцова, учёные займутся анализом находок и административной работой. Территорию захоронений и церкви огородят бетонным забором, чтобы строительство не навредило памятнику — впоследствии он окажется под эстакадой моста. Сергей Колонцов заметил, что мэрия Новосибирска уже интересовалась памятником как перспективным туристическим местом, но пока его судьба не определена.

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