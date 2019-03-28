«Завёз по пути»: Локоть объяснил, почему вице-мэр возит ребёнка в сад на служебной Camry

Мэр Новосибирска заявил, что все машины в гараже жёстко контролируются

Читатель НГС увидел вице-мэра Артёма Скатова на служебной машине, когда тот был занят семейными делами
Читатель НГС увидел вице-мэра Артёма Скатова на служебной машине, когда тот был занят семейными делами


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что автомобиль вице-мэра Артёма Скатова не отклонялся от курса при поездке из дома на работу — на днях заместителя главы города заметили на улице Холодильной, когда он завозил на служебной Toyota Camry ребёнка в детский сад.

«Раскрою вам секрет, все автомобили в гараже мэрии оснащены системой ГЛОНАСС. Я принял это решение в 2015 году. Это тоже было встречено с непониманием, но сейчас всё устоялось. Все автомобили контролируются, <…> куда выезжали <…>, выезжали ли за пределы Новосибирска. Надо сказать, что маршрут от дома на работу у Скатова, моего заместителя, не зафиксировано отклонений до сих пор», — сказал Локоть. 


Он подчеркнул, что если вице-мэр и завозил ребёнка, то в этом нет ничего особенного. 


«По-житейски, <...> завёз ребенка по пути и что, это вопрос такой, но давайте пообсуждаем. Серьезная тема всё-таки. Но, подчеркиваю, с формальной точки зрения нарушения не зафиксированы, потому что всё контролируется. В том числе, автомобиль мэра тоже контролируется, чтобы не ездил на рыбалку. А иногда так хочется», — отметил мэр. 

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