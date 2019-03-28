Главный парк Новосибирска лишился старой сцены

Её начали разбирать сегодня — новую поставят к 1 сентября

Сцену начали разбирать сегодня

Сегодня, 28 марта, в Центральном парке Новосибирска начался демонтаж сцены — её обещают заменить новой.







О разборе сцены сообщила в своём Facebook глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.







«Демонтаж да, начался сегодня. К 1 сентября планируем [новую сцену]», — рассказал корреспонденту НГС директор Центрального парка Андрей Былин.







Руководство парка пообещало, что на этом месте появится новая сцена





Также здесь обещают поставить светомузыкальный фонтан





Из-за фонтана даже пришлось убрать из парка каток раньше времени





Он отметил, что парк займётся общим благоустройством, также рядом со сценой начнут скоро строить светомузыкальный фонтан.







Сцена стояла в парке много лет — на ней часто выступали местные музыканты, а также Родион Газманов — он поздравлял новосибирцев с юбилеем области





Новый фонтан в парке ещё в сентябре прошлого года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. Планируется, что он будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором можно будет транслировать видео. В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана.







В феврале из-за фонтана раньше срока пришлось закрыть главный каток Новосибирска — и, скорее всего, в будущем на этом месте уже не будет катка, его перенесут в другую часть парка.

