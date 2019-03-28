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Главный парк Новосибирска лишился старой сцены

Её начали разбирать сегодня — новую поставят к 1 сентября

Сцену начали разбирать сегодня
Сцену начали разбирать сегодня

Сегодня, 28 марта, в Центральном парке Новосибирска начался демонтаж сцены — её обещают заменить новой.


О разборе сцены сообщила в своём Facebook глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


«Демонтаж да, начался сегодня. К 1 сентября планируем [новую сцену]», — рассказал корреспонденту НГС директор Центрального парка Андрей Былин.


Руководство парка пообещало, что на этом месте появится новая сцена
Руководство парка пообещало, что на этом месте появится новая сцена


Также здесь обещают поставить светомузыкальный фонтан
Также здесь обещают поставить светомузыкальный фонтан


Из-за фонтана даже пришлось убрать из парка каток раньше времени
Из-за фонтана даже пришлось убрать из парка каток раньше времени


Он отметил, что парк займётся общим благоустройством, также рядом со сценой начнут скоро строить светомузыкальный фонтан.


Сцена стояла в парке много лет — на ней часто выступали местные музыканты, а также Родион Газманов — он поздравлял новосибирцев с юбилеем области
Сцена стояла в парке много лет — на ней часто выступали местные музыканты, а также Родион Газманов — он поздравлял новосибирцев с юбилеем области


Новый фонтан в парке ещё в сентябре прошлого года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. Планируется, что он будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором можно будет транслировать видео. В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана.


В феврале из-за фонтана раньше срока пришлось закрыть главный каток Новосибирска — и, скорее всего, в будущем на этом месте уже не будет катка, его перенесут в другую часть парка.

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