Главный парк Новосибирска лишился старой сцены
Её начали разбирать сегодня — новую поставят к 1 сентября
Сегодня, 28 марта, в Центральном парке Новосибирска начался демонтаж сцены — её обещают заменить новой.
О разборе сцены сообщила в своём Facebook глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
«Демонтаж да, начался сегодня. К 1 сентября планируем [новую сцену]», — рассказал корреспонденту НГС директор Центрального парка Андрей Былин.
Он отметил, что парк займётся общим благоустройством, также рядом со сценой начнут скоро строить светомузыкальный фонтан.
Новый фонтан в парке ещё в сентябре прошлого года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. Планируется, что он будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором можно будет транслировать видео. В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана.
В феврале из-за фонтана раньше срока пришлось закрыть главный каток Новосибирска — и, скорее всего, в будущем на этом месте уже не будет катка, его перенесут в другую часть парка.
Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова (1–4), Ксении Евдокимовой (5)