Пассажир метро ударил полицейского по голове на станции «Октябрьская»

Ему не понравилось, как сотрудник полиции на него посмотрел

За избиение полицейского в метро пассажир получил условный срок — приговор ещё не вступил в законную силу





Сегодня, 28 марта, в Новосибирске завершился суд над 24-летним Антоном Фоминым, который несколько раз ударил полицейского в метрополитене.







Происшествие, после которого Антон Фомин оказался на скамье подсудимых, случилось 23 января 2019 года в девятом часу вечера в кассовом зале вестибюля № 2 станции метро «Октябрьская», рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.







По её данным, ранее судимый пьяный пассажир поднялся на эскалаторе с посадочной платформы и пошёл к входным турникетам. При этом он громко матерился в присутствии других пассажиров. Полицейский в форме сделал ему замечание и жестом указал направление выхода из метро. Антона Фомина это задело.







Позже в своих показаниях Фомин пояснял, что ему не понравилось, как полицейский на него посмотрел. В итоге пассажир перепрыгнул через турникет и ударил полицейского кулаком по лицу, сообщила гособвинитель.







После этого пострадавший задержал нарушителя.







«Сотрудник полиции прижал его к полу, стал удерживать, руки за спину завёл и надел на него наручники. Потом, когда <...> поднял его с пола и собирался его сопроводить в комнату полиции, он опять нанёс нашему потерпевшему не менее двух ударов ногами по туловищу и ногам», — описала ситуацию Жанна Леонова.







Согласно экспертизе, у полицейского остались кровоподтёки на левой руке и на правой ноге.







После этого пассажир метро пошёл под суд. Как уточнила старший помощник прокурора, его обвиняли в «применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Свою вину 24-летний подсудимый признал. Из его показаний следует, что в случившемся он раскаялся и принёс полицейскому «глубочайшие извинения».





На заседании суда Антон Фомин пояснил, что обычно не пьёт, но в день преступления перебрал. В итоге Октябрьский районный суд приговорил пассажира метро к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, рассказала гособвинитель.







Ранее матерящийся пассажир напал на полицейского в аэропорту Толмачёво — в итоге нарушителя тоже отдали под суд.