На пустыре около часовни на Красном проспекте построят роскошную гостиницу высотой 14 этажей

«[Проектом] предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. На первых этажах будут размещены административные помещения. Пока ещё неясно точно, кто там будет. Предполагаем, что будут кафе, рестораны, какие-то услуги для постояльцев отеля — фитнес или химчистка. А верхние этажи займёт непосредственно гостиница. В районе 100 номеров, мы так планируем», — сказал Трофимов.

Строительством на участке на улице Чаплыгина, 54 займётся ООО «Специализированный застройщик "Тактика"», принадлежащее группе компаний «БЭЛ Девелопмент». Как рассказал корреспонденту НГС руководитель проекта Иван Трофимов, строительство планируют закончить в 2021 году.

По его словам, сейчас тут ведутся подготовительные работы — с территории убирают коммуникации и остатки фундамента прежних зданий на этом участке. «Выносятся кабельные линии, выносятся линии водопровода. Плюс на территории было незавершённое строительство. Когда-то там стоял кожвендиспансер, остатки этого фундамента демонтировали», — объяснил руководитель проекта.

Иван Трофимов отказался комментировать стоимость, уточнив, что отель планируется премиального уровня — 4–5 звёзд. «Мы планируем высокого уровня гостиницу <...>. Мы планируем всю необходимую инфраструктуру, чтобы обслуживающая компания, занимающаяся сервисом, всё необходимое предоставляла», — говорит Трофимов.

Участок на улице Чаплыгина, 54 фигурировал в деле Василия Юрченко — гособвинение считало, что работавший тогда в должности первого вице-губернатора Юрченко дал указание отменить аукцион по продаже незавершенного объекта строительства и земли на улице Чаплыгина, 54, а затем продал эти объекты ООО «Тактика» за цену, не превышающую 20 миллионов рублей. Гособвинитель посчитал, что из-за этой сделки Новосибирская область недополучила 14 миллионов рублей.