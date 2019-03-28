На пустыре около часовни на Красном проспекте построят роскошную гостиницу высотой 14 этажей

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НГС публикует эскиз здания, которое появится рядом со старой аптекой
Гостиница появится на огороженном участке на углу Красного проспекта и улицы Чаплыгина, который пустует уже много лет
Московская компания построит в центре Новосибирска 14-этажный гостиничный комплекс — на нём уже начались строительные работы.
Строительством на участке на улице Чаплыгина, 54 займётся ООО «Специализированный застройщик "Тактика"», принадлежащее группе компаний «БЭЛ Девелопмент». Как рассказал корреспонденту НГС руководитель проекта Иван Трофимов, строительство планируют закончить в 2021 году.
«[Проектом] предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. На первых этажах будут размещены административные помещения. Пока ещё неясно точно, кто там будет. Предполагаем, что будут кафе, рестораны, какие-то услуги для постояльцев отеля — фитнес или химчистка. А верхние этажи займёт непосредственно гостиница. В районе 100 номеров, мы так планируем», — сказал Трофимов.
По его словам, сейчас тут ведутся подготовительные работы — с территории убирают коммуникации и остатки фундамента прежних зданий на этом участке. «Выносятся кабельные линии, выносятся линии водопровода. Плюс на территории было незавершённое строительство. Когда-то там стоял кожвендиспансер, остатки этого фундамента демонтировали», — объяснил руководитель проекта.
Иван Трофимов отказался комментировать стоимость, уточнив, что отель планируется премиального уровня — 4–5 звёзд. «Мы планируем высокого уровня гостиницу <...>. Мы планируем всю необходимую инфраструктуру, чтобы обслуживающая компания, занимающаяся сервисом, всё необходимое предоставляла», — говорит Трофимов.
Участок на улице Чаплыгина, 54 фигурировал в деле Василия Юрченко — гособвинение считало, что работавший тогда в должности первого вице-губернатора Юрченко дал указание отменить аукцион по продаже незавершенного объекта строительства и земли на улице Чаплыгина, 54, а затем продал эти объекты ООО «Тактика» за цену, не превышающую 20 миллионов рублей. Гособвинитель посчитал, что из-за этой сделки Новосибирская область недополучила 14 миллионов рублей.
Дмитрий Здорников
Фото ostarch.ru
"архитектурный облик? общественное пространство? планирование транспортных потоков? --- не, не слышали...."(с)
Воткните туда сквер, не позорьте город своим страшным архитектурном уродством