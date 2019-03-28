В Новосибирск привезли американскую книгу об эксперименте сибирских генетиков над лисами

Учёные из Академгородка приручали диких лис с конца 1950-х годов

Кроме самого эксперимента в книге описаны непростые исторические обстоятельства, в которых генетикам приходилось работать
Кроме самого эксперимента в книге описаны непростые исторические обстоятельства, в которых генетикам приходилось работать


Сегодня, 28 марта, в Новосибирск в книжный магазин «Перемен» привезли книгу «Как приручить лису (и превратить в собаку). Сибирский эволюционный эксперимент», которая была издана в США в 2017 году, а на русском языке стала доступна сейчас, спустя два года. 


Русский перевод книги вышел в издательстве «Альпина нон-фикшн».


Авторы книги — американский исследователь Ли Дугаткин и главный научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики СО РАН Людмила Трут, которая была в числе участников новосибирского эксперимента по одомашниванию диких лис. Его начал в 1959 году советский генетик Дмитрий Беляев.


Лисиц отбирали на протяжении нескольких поколений по степени послушности человеку, и в результате они получились похожими характером на собак.


Пока книга есть в магазине на Орджоникидзе, но скоро появится и в Академгородке 
Пока книга есть в магазине на Орджоникидзе, но скоро появится и в Академгородке 


Книга «How to Tame a Fox (and Build a Dog)» — это первый в мире обобщающий труд об одомашнивании лис. Изначально она была доступна с 23 марта 2017 года на сайте Amazon.com и стоила 18 долларов. В Новосибирске перевод стоит 600 рублей.


«Важно отметить, что книга про беляевский эксперимент — переводная, и её оригинальный текст стал бестселлером в нескольких странах. Кажется мне, иметь в городском брендинге один из крутейших научных, причём удачных экспериментов, да ещё не связанный с военными разработками — очень круто», — рассказала корреспонденту НГС директор магазина «Перемен» Анна Яковлева.


Она считает, что известные на весь мир лисы стали одной из туристических точек притяжения в город.


Ли Дугаткин дважды посещал Новосибирск и брал интервью у сотрудников института. Соавторы высылали друг другу главы и находили общий вариант
Ли Дугаткин дважды посещал Новосибирск и брал интервью у сотрудников института. Соавторы высылали друг другу главы и находили общий вариант


«Книга — отличный повод офигеть от того, что происходит вот прямо тут, у нас, в Академгородке, рассказать друзьям из других городов, а на вопрос "что у вас там в Сибири?" отвечать не "снег и медведи", а "наука и лисы"», — добавила Яковлева.


Ранее новосибирский исследователь Людмила Трут рассказала НГС, о чём эта книга и как она создавалась.

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