«Как жильцы не боятся, что детей убьёт?»: в подъезде дома у горбольницы обрушился потолок

После обвала крыши жильцы не могли выйти из квартир

Потолок обвалился в подъезде двухэтажного дома 
Потолок обвалился в подъезде двухэтажного дома 

В подъезде двухэтажного дома на улице Кузьмы Минина, 10/1 в Заельцовском районе Новосибирска обвалился потолок. Об инциденте, произошедшем 27 марта, в редакцию НГС сообщил житель дома Сергей Третьяков. По его словам, обрушение произошло во время демонтажа крыши. 


«У нас сейчас дом в программе капитального ремонта, и нам меняют крышу. Вчера днём, около часу дня, я услышал громкий звук, как будто что-то упало. Я пытался выйти в подъезд, но не смог. Посмотрел в глазок и увидел, что крыши в подъезде совсем нет. Я не могу понять, кто виноват в этой ситуации и почему нас не предупредили, что будет производиться такой ремонт, если было это специально. Сегодня в подъезде было уже всё убрано, но потолка как не было, так и нет, — рассказал Сергей Третьяков. 


Подрядчик капитального ремонта крыши — ООО «Эксперт 01». Как пояснил представитель компании Андрей Мартьянов, крышу разбирала управляющая компания «Октябрьская». 


При обрушении никто не пострадал
При обрушении никто не пострадал


«Потолок просто обвалился, и этим занимается управляющая компания. То, что в доме в аварийном состоянии потолок, — это мы заметили, когда ещё принимали дом на капитальный ремонт. Это актировали и технадзор, и управляющая компания. Я удивляюсь, как жильцы не боятся, что детей убьёт. Потолок уже давно начал обваливаться, одна из жительниц спрашивала у меня, куда жаловаться. Я посоветовал обратиться в мэрию, и она, наверное, начала жаловаться. Вчера пришли исполнители работ от управляющей компании, они начали ремонтировать потолок, так он во время ремонта у них и обвалился. И сегодня они поставили людей, которые сегодня это ремонтируют», — пояснил Андрей Мартьянов.


Корреспондент НГС обратился в УК «Октябрьская» с просьбой прокомментировать обрушение. В компании пояснили, что руководителя нет на месте. 


На этой неделе это уже второе обрушение на улице Кузьмы Минина. Во вторник, 26 марта, в доме по адресу Кузьмы Минина, 13 осыпалась стена. Оказалось, что за 2 недели до этого комиссия из чиновников отказалась ремонтировать фасад дома, хотя об этом просили жильцы. 

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