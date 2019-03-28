«Как жильцы не боятся, что детей убьёт?»: в подъезде дома у горбольницы обрушился потолок

Потолок обвалился в подъезде двухэтажного дома

В подъезде двухэтажного дома на улице Кузьмы Минина, 10/1 в Заельцовском районе Новосибирска обвалился потолок. Об инциденте, произошедшем 27 марта, в редакцию НГС сообщил житель дома Сергей Третьяков. По его словам, обрушение произошло во время демонтажа крыши.







«У нас сейчас дом в программе капитального ремонта, и нам меняют крышу. Вчера днём, около часу дня, я услышал громкий звук, как будто что-то упало. Я пытался выйти в подъезд, но не смог. Посмотрел в глазок и увидел, что крыши в подъезде совсем нет. Я не могу понять, кто виноват в этой ситуации и почему нас не предупредили, что будет производиться такой ремонт, если было это специально. Сегодня в подъезде было уже всё убрано, но потолка как не было, так и нет, — рассказал Сергей Третьяков.





Подрядчик капитального ремонта крыши — ООО «Эксперт 01». Как пояснил представитель компании Андрей Мартьянов, крышу разбирала управляющая компания «Октябрьская».





При обрушении никто не пострадал





«Потолок просто обвалился, и этим занимается управляющая компания. То, что в доме в аварийном состоянии потолок, — это мы заметили, когда ещё принимали дом на капитальный ремонт. Это актировали и технадзор, и управляющая компания. Я удивляюсь, как жильцы не боятся, что детей убьёт. Потолок уже давно начал обваливаться, одна из жительниц спрашивала у меня, куда жаловаться. Я посоветовал обратиться в мэрию, и она, наверное, начала жаловаться. Вчера пришли исполнители работ от управляющей компании, они начали ремонтировать потолок, так он во время ремонта у них и обвалился. И сегодня они поставили людей, которые сегодня это ремонтируют», — пояснил Андрей Мартьянов.





Корреспондент НГС обратился в УК «Октябрьская» с просьбой прокомментировать обрушение. В компании пояснили, что руководителя нет на месте.





На этой неделе это уже второе обрушение на улице Кузьмы Минина. Во вторник, 26 марта, в доме по адресу Кузьмы Минина, 13 осыпалась стена. Оказалось, что за 2 недели до этого комиссия из чиновников отказалась ремонтировать фасад дома, хотя об этом просили жильцы.