Теперь в объезд: в Новосибирской области закрылась ледовая переправа через Обское море

Лёд на водохранилище начал проседать, а паромы ещё не ходят

На берегу насыплют побольше снега, чтобы местные жители не ездили по закрытой переправе





Новосибирские спасатели объявили о закрытии ледовой переправы на Обском море.







«На Новосибирском водохранилище из-за просадки льда и выхода воды на полотно закрыли одну из двух действующих в Ордынском районе ледовых переправ. Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации, специалисты МЧС России и других служб, приняла решение о прекращении работы переправы "Спирино — Чингис". Переезд и переход по ней запрещен», — сообщили сегодня, 28 марта, в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В ведомстве пояснили, что на съездах к закрытой переправе устанавливают бетонные блоки, также у береговой полосы появятся снежные валы, чтобы люди не выезжали на лёд.







Кроме того, по данным МЧС, в ближайшее время в Новосибирской области закроется и вторая ледовая переправа — «Ордынское — Нижнекаменка».







«Выезд на лёд вне ледовых переправ запрещен. Для нарушителей Правил охраны жизни людей на водных объектах предусмотрены предупреждение либо штраф», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.







Когда на Оби открывается навигация, в месте ледовых переправ начинают ходить паромы — в прошлом году это случилось в мае.