Теперь в объезд: в Новосибирской области закрылась ледовая переправа через Обское море

Лёд на водохранилище начал проседать, а паромы ещё не ходят

На берегу насыплют побольше снега, чтобы местные жители не ездили по закрытой переправе
На берегу насыплют побольше снега, чтобы местные жители не ездили по закрытой переправе


Новосибирские спасатели объявили о закрытии ледовой переправы на Обском море.


«На Новосибирском водохранилище из-за просадки льда и выхода воды на полотно закрыли одну из двух действующих в Ордынском районе ледовых переправ. Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации, специалисты МЧС России и других служб, приняла решение о прекращении работы переправы "Спирино — Чингис". Переезд и переход по ней запрещен», — сообщили сегодня, 28 марта, в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве пояснили, что на съездах к закрытой переправе устанавливают бетонные блоки, также у береговой полосы появятся снежные валы, чтобы люди не выезжали на лёд.


Кроме того, по данным МЧС, в ближайшее время в Новосибирской области закроется и вторая ледовая переправа — «Ордынское — Нижнекаменка».


«Выезд на лёд вне ледовых переправ запрещен. Для нарушителей Правил охраны жизни людей на водных объектах предусмотрены предупреждение либо штраф», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.


Когда на Оби открывается навигация, в месте ледовых переправ начинают ходить паромы — в прошлом году это случилось в мае.

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