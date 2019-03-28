Видео: спасатель-альпинист залез в окно квартиры, где был заперт маленький ребёнок

Чтобы вызволить девочку, спасатели решили не пилить дверь, а лезть в окно на 9-м этаже

Спасатели прибыли на место и решили спуститься в квартиру с верхнего этажа, а не распиливать дверь





Накануне, 27 марта, в Новосибирске сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы вскрыли окно в квартиру на девятом этаже — там был закрыт маленький ребёнок.





Спасателей на улицу Виктора Уса вызвала мама полуторагодовалой девочки после того, как в квартиру захлопнулась дверь.





«Там двери довольно сложные, требующие более длительного времени работы. Ребёнок очень маленький — он мог находиться у двери, его слышно не было. Если работать гидравлическим инструментом или ещё каким-либо более шумным, не будем слышать», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





Он пояснил, что было решено проникнуть в квартиру через окно, так как у спасателей «навыки наработаны по открыванию пластика, и в том числе находясь в безопорном пространстве».





Фокин добавил, что спасательная операция проходила примерно на 9-м этаже. Соседи в квартире сверху согласились пустить спасателей.





Пластиковое окно профессиональный спасатель открыл за считанные минуты и без труда проник в помещение.









В начале февраля помощь спасателей понадобилась трёхлетнему мальчику, который застрял в «Киа Рио» рядом с автомойкой в Заельцовском районе.





Альпинисты спасают детей и дарят им радость. Прошлым летом НГС и Новосибирская областная больница устроили акцию для маленьких пациентов: к ним в палаты с крыши больницы спустились супергерои.