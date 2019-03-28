Двух игроков «Сибири» вызвали в олимпийскую сборную России

В начале апреля Николай Демидов и Никита Михайлов сыграют в матче со сборной Белоруссии

Николай Демидов и Никита Михайлов сыграют в матче с командой Белоруссии





Штаб сборной России объявил состав олимпийской команды на выставочные матчи со сборной Белоруссии. Два игрока хоккейного клуба «Сибирь» получили вызовы в олимпийскую сборную России — в матче примут участие 20-летний нападающий Никита Михайлов и 23-летний защитник Николай Демидов.





«Выставочные матчи между национальной сборной Беларуси и олимпийской сборной России состоятся 5 и 6 апреля в Минске на "Чижовка-Арене". Начало матчей — в 20:00 и 17:00 (указано московское время)», — сообщили на сайте Федерации хоккея России.





В этом сезоне комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги пять раз назвала нападающего новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Никиту Михайлова лучшим новичком недели, Николай Демидов уже играл в составе олимпийской сборной России — в феврале он участвовал в Шведских хоккейных играх.







В феврале форвард «Сибири» Александр Шаров стал чемпионом Универсиады-2019 — в финале российская сборная победила команду Словакии со счётом 2:1.