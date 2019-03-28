Фото: в парке «Сосновый бор» начали пилить деревья

На входе в парк культуры и отдыха «Сосновый бор» спилили несколько берёз.

«И опять "Сосновый бор" вырубают! На этот раз со стороны Невского, прямо у центрального входа. Сгребли весь снег от детской площадки до сцены, поставили бытовку, куча мужиков пилит, только бревна КАМАЗами вывозят», — написал в редакцию читатель.

В администрации парка объяснили, что вырубка — это вынужденная мера.

«Это идёт снос трёх берёз, который проходит по акту о их сносе, потому что они гнилые», — пояснили корреспонденту НГС в «Сосновом бору».