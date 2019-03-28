Фото: в парке «Сосновый бор» начали пилить деревья

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В администрации уточнили, что спиленные берёзы были больные
Очевидец рассказал, что деревья спилили у центрального входа
На входе в парк культуры и отдыха «Сосновый бор» спилили несколько берёз.
«И опять "Сосновый бор" вырубают! На этот раз со стороны Невского, прямо у центрального входа. Сгребли весь снег от детской площадки до сцены, поставили бытовку, куча мужиков пилит, только бревна КАМАЗами вывозят», — написал в редакцию читатель.
В администрации парка объяснили, что вырубка — это вынужденная мера.
«Это идёт снос трёх берёз, который проходит по акту о их сносе, потому что они гнилые», — пояснили корреспонденту НГС в «Сосновом бору».
В декабре аварийная вырубка деревьев началась в сквере за оперным театром — здесь намерены сделать новый сквер.
Елена Громкова
Фото читателя НГС
креаклам, надо знать друзьям, старые деревья
лучше спилить, что бы на голову не упало кому в том числе и креаклам гуляющим" ...
Ну спилили, пару старых деревьев. В "демократические" ранние годы пол Сибири спилили и вывезли, и ни чё, все молчали))) за рыбу, морепродукты вообще молчу кому не лень сети закидывали