В Новосибирске назначили нового уполномоченного по правам ребёнка из одного кандидата
Детским омбудсменом стала бывший сенатор Надежда Болтенко
Сегодня, 28 марта, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области назначили нового уполномоченного по правам ребёнка. Им стала Надежда Болтенко, ранее представлявшая регион в Совете Федерации, а до этого работавшая председателем горсовета Новосибирска.
Надежда Болтенко оказалась единственным кандидатом на должность уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области. Её выдвинула областная общественная палата. Сегодня депутаты Заксобрания рассмотрели эту кандидатуру на сессии.
Всего в тайном голосовании приняли участие 63 депутата. За Надежду Болтенко проголосовали 55 парламентариев. Таким образом Надежда Болтенко стала новым уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области — прежде эту должность занимала Любовь Зябрева.
«Спасибо вам за доверие, я всё сделаю, чтобы оправдать ваше доверие», — сказала Надежда Болтенко после принятия присяги перед депутатами Заксобрания.
Как сообщается на сайте общественной палаты Новосибирской области, Надежде Болтенко 62 года. На протяжении 10 лет — с апреля 2004 года по сентябрь 2014 года — она была председателем городского Совета депутатов Новосибирска, а с октября 2014 года по сентябрь 2018 года — членом Совета Федерации от Новосибирской области.
Осенью 2018 года Надежду Болтенко в верхней палате российского парламента сменил бывший глава Новосибирской области Владимир Городецкий. Сама Болтенко после этого заняла должность замруководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой