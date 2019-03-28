В Новосибирске назначили нового уполномоченного по правам ребёнка из одного кандидата

Детским омбудсменом стала бывший сенатор Надежда Болтенко

Надежде Болтенко 62 года, в последнее время она занимала должность заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области
Надежде Болтенко 62 года, в последнее время она занимала должность заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области


Сегодня, 28 марта, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области назначили нового уполномоченного по правам ребёнка. Им стала Надежда Болтенко, ранее представлявшая регион в Совете Федерации, а до этого работавшая председателем горсовета Новосибирска.


Надежда Болтенко оказалась единственным кандидатом на должность уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области. Её выдвинула областная общественная палата. Сегодня депутаты Заксобрания рассмотрели эту кандидатуру на сессии.


Всего в тайном голосовании приняли участие 63 депутата. За Надежду Болтенко проголосовали 55 парламентариев. Таким образом Надежда Болтенко стала новым уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области — прежде эту должность занимала Любовь Зябрева.


«Спасибо вам за доверие, я всё сделаю, чтобы оправдать ваше доверие», — сказала Надежда Болтенко после принятия присяги перед депутатами Заксобрания.


Как сообщается на сайте общественной палаты Новосибирской области, Надежде Болтенко 62 года. На протяжении 10 лет — с апреля 2004 года по сентябрь 2014 года — она была председателем городского Совета депутатов Новосибирска, а с октября 2014 года по сентябрь 2018 года — членом Совета Федерации от Новосибирской области. 


Осенью 2018 года Надежду Болтенко в верхней палате российского парламента сменил бывший глава Новосибирской области Владимир Городецкий. Сама Болтенко после этого заняла должность замруководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

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