В Новосибирске назначили нового уполномоченного по правам ребёнка из одного кандидата

Надежде Болтенко 62 года, в последнее время она занимала должность заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области





Сегодня, 28 марта, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области назначили нового уполномоченного по правам ребёнка. Им стала Надежда Болтенко, ранее представлявшая регион в Совете Федерации, а до этого работавшая председателем горсовета Новосибирска.







Надежда Болтенко оказалась единственным кандидатом на должность уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области. Её выдвинула областная общественная палата. Сегодня депутаты Заксобрания рассмотрели эту кандидатуру на сессии.







Всего в тайном голосовании приняли участие 63 депутата. За Надежду Болтенко проголосовали 55 парламентариев. Таким образом Надежда Болтенко стала новым уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области — прежде эту должность занимала Любовь Зябрева.







«Спасибо вам за доверие, я всё сделаю, чтобы оправдать ваше доверие», — сказала Надежда Болтенко после принятия присяги перед депутатами Заксобрания.







Как сообщается на сайте общественной палаты Новосибирской области, Надежде Болтенко 62 года. На протяжении 10 лет — с апреля 2004 года по сентябрь 2014 года — она была председателем городского Совета депутатов Новосибирска, а с октября 2014 года по сентябрь 2018 года — членом Совета Федерации от Новосибирской области.





Осенью 2018 года Надежду Болтенко в верхней палате российского парламента сменил бывший глава Новосибирской области Владимир Городецкий. Сама Болтенко после этого заняла должность замруководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области.