Автоинспекторы объявили усиленный поиск пьяных водителей на три дня

Акция «Нетрезвый водитель» начнётся завтра в 9 утра

Акция закончится утром 1 апреля
Акция закончится утром 1 апреля


Новосибирские автоинспекторы объявили об акции «Нетрезвый водитель» — она начнётся утром в пятницу. Сотрудники ГИБДД будут ориентированы на поиск пьяных водителей.


«В связи с тем, что особую озабоченность вызывает количество ДТП, а также тяжесть их последствий в выходные дни недели, вводится профилактическая операция "Нетрезвый водитель"», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектора пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская. 


Акция начнётся завтра, 29 марта, в 9 часов утра, а завершится в 9 часов утра 1 апреля.


Всю прошлую неделю автоинспекторы были ориентированы на другую акцию — с 18 по 25 марта они искали незаконную тонировку и нечитаемые госномера.

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