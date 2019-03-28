Автоинспекторы объявили усиленный поиск пьяных водителей на три дня

Акция закончится утром 1 апреля





Новосибирские автоинспекторы объявили об акции «Нетрезвый водитель» — она начнётся утром в пятницу. Сотрудники ГИБДД будут ориентированы на поиск пьяных водителей.





«В связи с тем, что особую озабоченность вызывает количество ДТП, а также тяжесть их последствий в выходные дни недели, вводится профилактическая операция "Нетрезвый водитель"», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектора пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.





Акция начнётся завтра, 29 марта, в 9 часов утра, а завершится в 9 часов утра 1 апреля.





Всю прошлую неделю автоинспекторы были ориентированы на другую акцию — с 18 по 25 марта они искали незаконную тонировку и нечитаемые госномера.