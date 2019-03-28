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На берегу Оби нашли уникального идола — таких в Сибири больше нет

Артефакты, найденные около нового микрорайона, будут изучать несколько лет, а потом отдадут в музей

По словам Натальи Басовой, находки, обнаруженные на берегу Оби, уникальны для Сибири
По словам Натальи Басовой, находки, обнаруженные на берегу Оби, уникальны для Сибири


Новосибирские учёные отчитались о результатах раскопок, которые проводились на памятнике «Турист-2» на территории микрорайона «Европейский Берег» летом 2017 года, — они нашли артефакты в погребениях за несколько тысяч лет, которые не встречаются больше нигде в Сибири, и последствия землетрясения в бронзовом веке.


«Раскопки определили, что памятник не только неолитический, как было определено ранее, но разновременный: мы нашли и поселенческий комплекс, и некрополь на этой территории — это период неолита, эпоха бронзы и Средневековье. Люди обитали здесь с V–IV тысячелетия до н.э.», — рассказала научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Басова.


Площадь памятника археологии — 6 тысяч кв. м, которые разделили на 244 участка 5x5 м. На каждом из них был обнаружен культурный слой, а число найденных артефактов в итоге составило около 10 тысяч. Всего было обнаружено 21 погребение разных эпох.


К эпохе бронзы, в частности, учёные относят бронзовое шило в костяной оправе, пуговицу и браслет из проволоки, а также каменные наконечники стрел и горшок — орнамент, как определили археологи, относится к Кротовской археологической культуре (конец III — первая половина II тысячелетия до н.э. — Прим. ред.).


Определить эпоху и культуру обнаруженных захоронений помог, в частности, орнамент на собранном учёными из черепков горшке
Определить эпоху и культуру обнаруженных захоронений помог, в частности, орнамент на собранном учёными из черепков горшке


Сенсационные находки также относятся к бронзовому веку — это несколько фигурных изображений: ременная пряжка, мужская фигура из сланца с частицами охры, которая составляла часть обряда погребения, и небольшой идол из бивня мамонта с отверстиями для подвешивания к одежде или на шее.


«Раньше в Сибири таких предметов искусства не находили, — поясняет Наталья Басова. — Нам удалось установить, что этот могильник соотносится с Крохалёвской археологической культурой. До этого у нас не было ни поселенческих, ни погребальных комплексов с пластом находок именно этой культуры. Мы первые, кто нашёл такой богатый памятник и сейчас над ним работаем».


Кроме того, археологи обнаружили средневековое кремационное захоронение — в нём оказались китайская монета и костяная игольница.


Фигурные изображения относятся к бронзовому веку, при этом о назначении предмета слева учёные спорили, но сошлись на том, что это идол, который носили на шее или одежде
Фигурные изображения относятся к бронзовому веку, при этом о назначении предмета слева учёные спорили, но сошлись на том, что это идол, который носили на шее или одежде


В течение трёх лет учёные ещё будут исследовать находки, а затем их передадут в музей археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН.


Кроме того, археологи совместно с геологами нашли отголоски древнего землетрясения.


«Когда мы приблизились к южной части раскопа, мы начали находить материал на глубине полутора-двух метров и привлекли геологов, потому что не должно было быть такого залегания артефактов ирменской культуры, — рассказала археолог. — Вместе мы поняли, что в эпоху бронзы произошло землетрясение, была большая волна, и вода из реки перетащила артефакты».


Сейчас все работы на территории «Туриста-2» завершены, он исключён из числа памятников. При этом Музей Новосибирска прорабатывает программу, которая позволит сохранить места раскопок как памятные.


«Можно ставить памятные знаки, может, какие-то, грубо говоря, углубления, где могут лежать какие-то останки под прозрачным антивандальным материалом и информационным щитом. С точки зрения закона это место неохраняемое, но памятным местом города может быть», — отметил сотрудник музея Константин Голодяев.

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