Бывший игрок «Сибири» получил условный срок за покупку кокаина

Финский спортсмен фигурировал в деле только как покупатель

Фото с игры хоккейного клуба «Флайерз» из Филадельфии с «Питтсбург Пингвинз» из Питтсбурга





Экс-форвард «Сибири» Йори Лехтеря получил условный тюремный срок за покупку наркотиков, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на финскую газету «Iltalehti».





Йори Лехтеря признали виновным в покупке наркотиков — сообщается, что он приобрел шесть граммов кокаина. Условный срок закончится 31 октября 2021 года, это не помешает хоккеисту выступать за «Флайерз». Финский спортсмен фигурировал в этом деле только как покупатель.





О причастности Лехтеря к торговле наркотиками стало известно в сентябре 2018 года. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и Лехтеря. Главе группировки Косар Фатахи дали 10 лет тюремного заключения.





Лехтеря выступал за «Локомотив» и «Сибирь». С новосибирским хоккейным клубом спортсмен расторг контракт в 2014 году.