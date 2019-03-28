Бывший игрок «Сибири» получил условный срок за покупку кокаина

Финский спортсмен фигурировал в деле только как покупатель

Фото с игры хоккейного клуба «Флайерз» из Филадельфии с «Питтсбург Пингвинз» из Питтсбурга
Фото с игры хоккейного клуба «Флайерз» из Филадельфии с «Питтсбург Пингвинз» из Питтсбурга


Экс-форвард «Сибири» Йори Лехтеря получил условный тюремный срок за покупку наркотиков, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на финскую газету «Iltalehti».


Йори Лехтеря признали виновным в покупке наркотиков — сообщается, что он приобрел шесть граммов кокаина. Условный срок закончится 31 октября 2021 года, это не помешает хоккеисту выступать за «Флайерз». Финский спортсмен фигурировал в этом деле только как покупатель.


О причастности Лехтеря к торговле наркотиками стало известно в сентябре 2018 года. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и Лехтеря. Главе группировки Косар Фатахи дали 10 лет тюремного заключения.


Лехтеря выступал за «Локомотив» и «Сибирь». С новосибирским хоккейным клубом спортсмен расторг контракт в 2014 году.

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