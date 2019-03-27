Элджей удивил поклонников песней без мата

Поклонники посчитали, что музыкант посвятил трек своей девушке Анастасии Ивлеевой





Новосибирский рэпер Элджей выпустил лирическую песню «Антидепрессанты» — слушателей удивило отсутствие мата в треке.





Элджей презентовал совместную песню в социальных сетях 27 марта. Пост с треком во «ВКонтакте» собрал больше миллиона просмотров, а поклонники уже оставили тысячи комментариев под опубликованной песней — их поразило, что песня лирическая и не содержит нецензурных слов.









Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Всероссийскую известно ему принес сингл «Розовое вино», который исполнитель выпустил вместе с московским музыкантом Feduk.









8 марта исполнитель презентовал в соцсетях клип на ещё одну романтичную песню «California» — видеоролик собрал больше восьми миллионов просмотров.





В начале марта в группе исполнителя во «ВКонтакте» состоялась премьера комикса про космические путешествия. А в конце прошлого декабря Элджей попал в список самых обсуждаемых персон 2018 года.

