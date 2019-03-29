В здании завода на улице Кирова открылось кафе здоровой еды с лимонадом из бузины и гречневым чаем

Кафе работает по принципу самообслуживания, заказ нужно делать у стойки самостоятельно

На первом этаже офисного центра на улице Кирова, 82 в Октябрьском районе Новосибирска открылось кафе «Гречка». Владелец, для которого это первый ресторанный проект, намерен найти здесь поклонников здорового питания.







«Гречка» заняла угловое помещение на первом этаже, раньше на этом месте работали несколько закусочных (последним по счёту арендатором стал «Бар еды»). Само здание исторически входило в комплекс строений Новосибирского завода радиодеталей. Сейчас это здание стало своего рода бизнес-центром — тут, по данным 2ГИС, работают больше 60 организаций.





Кафе открыл индивидуальный предприниматель Александр Мартынов, для которого это первый опыт в ресторанном бизнесе.







Как рассказал корреспонденту НГС Кирилл Василюк, который занимается маркетингом заведения, в «Гречке» рассчитывают на поклонников здорового питания. Под ним в заведении понимают использование минимального количества жира при кулинарной обработке, упор на овощи, зелень и крупы, а также полный отказ от каких-либо улучшителей вкуса, кроме традиционных соли, перца и специй, но и их тут применяют ограниченно.





В зале порядка 20 посадочных мест





Выбор места для столь непростого формата представитель «Гречки» объяснил наличием в здании сразу нескольких предприятий, привлекающих целевую аудиторию (прежде всего большой фитнес-центр).







«К тому же здесь вообще мало приличных заведений, где можно было съесть что-то вкусное и легкое. А потребность у людей в этом есть», — считает Василюк.







Лимонад с побегами гороха и бузиной за 160 рублей





У каждого из блюд в меню также указано количество калорий, белков, жиров и углеводов. Цены на горячее начинаются от 185 рублей за стейк из куриной грудки с миксом салатов, самое дорогое блюдо — стейк из лосося — обойдется в 440 рублей. В меню есть также «здоровый бургер», в который по желанию могут положить котлету не только из говядины, но из моркови с творогом, нута с сыром, рыбы с цукини или фасоли с томатом.







Микс из запеченной капусты с мятным соусом за 280 рублей





Алкоголя и пива в заведении не предлагают, хотя в планах ввести в меню безалкогольное вино. А вот кофе без кофеина можно заказать уже сегодня — на его основе делают все имеющиеся в меню стандартные кофейные напитки.







Помимо этого, в «Гречке» делают авторские лимонады, например на основе побегов гороха и бузины, а также фирменный чай, в который добавлена зеленая гречневая крупа.







Кафе заняло угловое помещение бывшего заводского цеха





«Гречка» — не первый новый проект, который в последнее время пытается завоевать сердца и кошельки поклонников здорового питания. Так, в конце прошлого года в районе железнодорожного вокзала открылось FitnessFoodCafe, где делают торты с кремом без молочного жира.

