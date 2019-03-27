Усердные дорожники чистили тротуар на Богдашке и сломали скамейку

Скамейки устанавливали по наказу покойного депутата Дмитрия Прибаловца

Дорожники во время уборки сломали новую лавочку, установленную недавно
Дорожники во время уборки сломали новую лавочку, установленную недавно


Дорожники ДУЭ-6, занимающиеся уборкой снега на территории улицы Богдана Хмельницкого, во время уборки сломали новую лавочку, установленную недавно.


Об этом корреспонденту НГС сообщила жительница улицы Софья Громова, прислав фотографии со сломанной лавочкой. 


«Фотографии сделаны сегодня. Лавочка напротив Богдана Хмельницкого, 62. Это не первый случай. Лавочка новая. То ли в прошлом, то ли в позапрошлом году поставлена», 


— рассказала она.


Как рассказал корреспонденту НГС другой житель улицы, Александр Лунин, он неоднократно жаловался на то, как неаккуратно сотрудники ДЭУ-6 убирают снег. 


«Постоянно, каждую зиму, у нас ломают лавочки, мусорные бачки. Я даже не знаю, что они ещё могли бы с лавками сделать. Собрать их со всей улицы, свалить в кучу и поджечь?» — недоумевает Лунин.


Он также уточнил, что скамейки устанавливали по наказу депутата Дмитрия Прибаловца, который умер месяц назад


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, будут ли как-то наказаны рабочие, допустившие поломку лавочки, а также в какой срок планируется восстановить уничтоженное. 


Это не первый подобный случай. Так, например, в середине марта снегоуборочная техника повредила поребрики на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска.

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