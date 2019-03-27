Езди и не жужжи: «Пежо» выпустила свою «Камри» с дверями без рамок и «роялем в салоне»

Новый Peugeot 508 получил турбомоторы и классический автомат

Автомобиль входит в сегмент, где лидирует Camry
Автомобиль входит в сегмент, где лидирует Camry


Компания Peugeot сертифицировала для российского рынка бизнес-седан Peugeot 508 и получила на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС) от Росстандарта. Это ещё один конкурент Toyota Camry: длина французской модели составляет 4750 мм, ширина — 1860 мм. Теперь в продуктовой линейке Peugeot будет две легковушки (другая — седан С-класса Peugeot 408. — Прим. ред.). Остальные машины у французов — кроссоверы и микроавтобус. 


«Её планировали вывести на российский рынок. Это обновленная версия, она с 2018 года презентована», — уточнили корреспонденту НГС в отделе продаж дилерского центра Peugeot «Луна Авто». 


Салон седана с рояльными клавишами
Салон седана с рояльными клавишами


Новый седан, согласно сертификату, будет поставляться с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором или с 2-литровым 200-сильным дизелем. Коробки передач — 6- и 8-ступенчатый автоматы. В оснащение войдут адаптивная система переднего освещения, автономный подогреватель двигателя и салона, светодиодные фары, навигационная система, парктроник. 


У дверей Peugeot 508 нет рамок
У дверей Peugeot 508 нет рамок


Внешне автомобиль отличается оригинальными светодиодными элементами, переходящими с фар на бампер — из фар будто сочатся слёзы. Салоны современных Peugeot очень интересны и не похожи на другие — тут многоярусная передняя панель, руль с двумя скосами, кнопки управления в ряд, похожие на клавиатуру фортепиано. Двери автомобиля не имеют рамок. 


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