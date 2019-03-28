Чиновники отказались ремонтировать дом — через две недели он начал рассыпаться

Во вторник, 26 марта, в трёхэтажном доме на улице Кузьмы Минина, 13 в Заельцовском районе Новосибирска начал обваливаться фасад здания. Оказалось, что за 2 недели до этого комиссия из чиновников отказалась ремонтировать фасад дома, хотя об этом просили жильцы.

Об этом говорится в ответе городского департамента энергетики и ЖКХ на запрос НГС.

Жильцы собрали пакет документов, в котором попросили сделать капитальный ремонт фасада дома на Кузьмы Минина, 13 в этом году, — жильцов поддержали и городские чиновники. Заявление рассматривали 12 марта на комиссии при министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, сообщили в городском департаменте энергетики и ЖКХ.