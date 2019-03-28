Чиновники отказались ремонтировать дом — через две недели он начал рассыпаться

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С фасада дома начали падать кирпичи
По всему фасаду здания идёт трещина, а кирпичи продолжают обваливаться. Жильцы боятся, что однажды дом рухнет
Во вторник, 26 марта, в трёхэтажном доме на улице Кузьмы Минина, 13 в Заельцовском районе Новосибирска начал обваливаться фасад здания. Оказалось, что за 2 недели до этого комиссия из чиновников отказалась ремонтировать фасад дома, хотя об этом просили жильцы.
Об этом говорится в ответе городского департамента энергетики и ЖКХ на запрос НГС.
Жильцы собрали пакет документов, в котором попросили сделать капитальный ремонт фасада дома на Кузьмы Минина, 13 в этом году, — жильцов поддержали и городские чиновники. Заявление рассматривали 12 марта на комиссии при министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, сообщили в городском департаменте энергетики и ЖКХ.
«Комиссия решила: отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада, удовлетворить заявление о признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши в 2026–2028 году», — пояснили в ведомстве.
Спустя две недели, в ночь на 26 марта, с фасада начали сыпаться кирпичи. В департаменте энергетики и ЖКХ также подтвердили, что управляющая компания «Октябрьская» начала восстанавливать стену после её разрушения. Дыру в стене заложат красными кирпичами.
На улице Кузьмы Минина разрушается сразу несколько жилых домов. Но и два года назад осыпающиеся потолки тут чинили листом фанеры.
Анастасия Нефёдова
Фото автора
Риторический вопрос - в чем смысл собирания денег на кап.ремонт, если их нельзя потратить по своему усмотрению?У нас тоже проблема с фасадом, но деньги из кап.ремонта нельзя тратить, собираем отдельно на фасад - ну маразм же!!
Не спрашивайте почему с фасада вашего дома сыплются кирпичи - просто продолжайте платить за капитальный ремонт. И, кстати, может они на самом деле и не сыплются - в отчете мэра, расписанном на баннерах, ничего такого нет.
Принцип выбора домов для капитального ремонта весьма загадочен, но он явно не основан на состоянии самих домов, а на чем-то другом... Имею две квартиры-одну в доме 1960 г. постройки и в доме 2000 года постройки. В более старом доме давно назрел и перезрел вопрос капитального ремонта, но его с каждым годом отодвигают все дальше и дальше, а вот в свежем доме - Горский, 47 в этом году будет проводится капитальный ремонт. Удивительно...