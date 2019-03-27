Новосибирским полицейским выдадут 200 фотоаппаратов для съёмки на месте преступления

Их выдадут сотрудникам для съёмки преступлений





Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД России закупит 191 цифровой фотоаппарат — ими будут пользоваться полицейские для съёмки на месте преступления.





Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на закупку 191 фотоаппарата потратят 4,2 миллиона рублей — это максимальная цена контракта. Каждый фотоаппарат обойдётся МВД максимум в 22,4 тысячи рублей. В документах уточняется, что техника должна иметь 30-кратный зум, 20 мегапикселей и годовую гарантию.







Фотокамера Canon PowerShot SX540 HS со схожими техническими характеристиками стоит от 18,2 тысячи рублей, свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета».





Как объяснила корреспонденту НГС заместитель руководителя контрактной службы, начальник отдела экономического анализа, маркетинга и государственных закупок Вероника Ковалева, фотоаппараты закупаются для съёмки мест преступлений.





«С целью обеспечения подразделений. Эти камеры будут в подразделениях МВД. Например, те сотрудники, которые выезжают на место преступлений для фиксации следов преступлений — именно для этих целей они и покупаются»,





— пояснила она.





Недавно в МВД пожаловались, что на улицах Новосибирска стало больше преступлений и меньше полицейских — основная часть патрульно-постовой службы занята семейно-бытовыми вызовами.