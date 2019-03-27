Континентальная хоккейная лига назвала дату начала нового сезона

Каждая команда проведёт по 62 матча

Дата первого матча «Сибири» пока не известна





Сегодня, 27 марта, состоялось заседание Совета директоров КХЛ — во время мероприятия назвали дату начала нового чемпионата.





«Старт сезона 2019/2020 намечен на 1 сентября, регулярный чемпионат продлится до 27 февраля. Плей-офф запланирован на период с 1 марта по 30 апреля. Матч звёзд КХЛ пройдет 18–19 января 2020 года», — сообщает пресс-служба лиги.





В сезоне 2019/2020 команды проведут по 62 матча. Паузы на Евротур составят 6 дней на каждый этап, а перед чемпионатом мира – 2020 — 7 дней.





Календарь нового сезона пока не представлен.





Предыдущий сезон 2018/2019 также начинался 1 сентября — это был первый за несколько лет чемпионат, который стартовал осенью. Новосибирский хоккейный клуб« Сибирь» провёл первый матч того сезона 2 сентября в гостях у череповецкой «Северстали».