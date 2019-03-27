Континентальная хоккейная лига назвала дату начала нового сезона

Каждая команда проведёт по 62 матча

Дата первого матча «Сибири» пока не известна
Дата первого матча «Сибири» пока не известна


Сегодня, 27 марта, состоялось заседание Совета директоров КХЛ — во время мероприятия назвали дату начала нового чемпионата.


«Старт сезона 2019/2020 намечен на 1 сентября, регулярный чемпионат продлится до 27 февраля. Плей-офф запланирован на период с 1 марта по 30 апреля. Матч звёзд КХЛ пройдет 18–19 января 2020 года», — сообщает пресс-служба лиги.


В сезоне 2019/2020 команды проведут по 62 матча. Паузы на Евротур составят 6 дней на каждый этап, а перед чемпионатом мира – 2020 — 7 дней. 


Календарь нового сезона пока не представлен.


Предыдущий сезон 2018/2019 также начинался 1 сентября — это был первый за несколько лет чемпионат, который стартовал осенью. Новосибирский хоккейный клуб« Сибирь» провёл первый матч того сезона 2 сентября в гостях у череповецкой «Северстали».

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