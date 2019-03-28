Уволенная за фото в купальнике учительница будет учить педагогов поведению в соцсетях

Один из снимков, из-за которого учительницу вынудили уволиться





Учительнице из Барнаула, которую уволили за фото в купальнике, предложили написать правила поведения педагогов в интернете — она согласилась.





Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края.





«Нам необходимо научить действующих и будущих учителей, руководителей образовательных учреждений вести свои личные аккаунты в социальных сетях. Мы начнём разговаривать в одной цифровой системе координат, когда донесём до каждого, какие гиперугрозы и риски существуют в соцсетях. Сейчас в школах учатся разные дети, в том числе разного вероисповедания, и дети с разным "качеством жизни", с разным представлением о ценностях — надо всё учитывать, когда делаем свои страницы доступными для общественности», — привели в пресс-службе слова краевого министра образования Максима Костенко. В ведомстве добавили, что учительница, которая уволилась из-за фото, согласилась.





Татьяна Кувшинникова разработает рекомендации не только для школьных учителей, но и для студентов педагогических вузов и колледжей вместе со специалистами местного института повышения квалификации работников образования.





Бывшая учительница русского языка одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова уволилась после того, как руководство посчитало её фотографии на странице «ВКонтакте» слишком откровенными. На них 38-летняя учительница позирует в купальнике и коротком платье на фоне проруби — она занимается зимним плаванием. В разговоре с НГС она отмечала, что подобный свод правил помог бы ей понять, «стоит ли вообще идти в эту профессию или нет». Сейчас Татьяна Кувшинникова ищет другую работу и в общеобразовательную школу возвращаться не планирует.