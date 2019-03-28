Уволенная за фото в купальнике учительница будет учить педагогов поведению в соцсетях

Идею предложили чиновники из министерства образования

Один из снимков, из-за которого учительницу вынудили уволиться 
Один из снимков, из-за которого учительницу вынудили уволиться 


Учительнице из Барнаула, которую уволили за фото в купальнике, предложили написать правила поведения педагогов в интернете — она согласилась.


Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края. 


«Нам необходимо научить действующих и будущих учителей, руководителей образовательных учреждений вести свои личные аккаунты в социальных сетях. Мы начнём разговаривать в одной цифровой системе координат, когда донесём до каждого, какие гиперугрозы и риски существуют в соцсетях. Сейчас в школах учатся разные дети, в том числе разного вероисповедания, и дети с разным "качеством жизни", с разным представлением о ценностях — надо всё учитывать, когда делаем свои страницы доступными для общественности», — привели в пресс-службе слова краевого министра образования Максима Костенко. В ведомстве добавили, что учительница, которая уволилась из-за фото, согласилась.


Татьяна Кувшинникова разработает рекомендации не только для школьных учителей, но и для студентов педагогических вузов и колледжей вместе со специалистами местного института повышения квалификации работников образования. 


Бывшая учительница русского языка одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова уволилась после того, как руководство посчитало её фотографии на странице «ВКонтакте» слишком откровенными. На них 38-летняя учительница позирует в купальнике и коротком платье на фоне проруби — она занимается зимним плаванием. В разговоре с НГС она отмечала, что подобный свод правил помог бы ей понять, «стоит ли вообще идти в эту профессию или нет». Сейчас Татьяна Кувшинникова ищет другую работу и в общеобразовательную школу возвращаться не планирует.

Прочтений: 696

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено