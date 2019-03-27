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На лекции в НГТУ пришли ненастоящие преподаватели — студенты заметили подвох через 10 минут

Так актёры «Первого театра» позвали студентов на свою новую постановку

Актёры «Первого театра» устроили необычные лекции студентам НГТУ
Актёры «Первого театра» устроили необычные лекции студентам НГТУ

Актёры новосибирского «Первого театра» выступили с необычными лекциями перед ничего не подозревающими студентами НГТУ. Об этом корреспонденту НГС рассказал PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.


«Сегодня "Первый театр" совместно с Информационным центром по атомной энергии города Новосибирска презентовали проект спектакля-сторителлинга "Истории великих людей". <…> Это когда актёр выходит один на один к аудитории и от своего имени рассказывает историю. Сторителлинг — это искусство рассказывать истории. Актёр пропускает через себя историю, рассказывает через свой личный опыт, как он понял всю эту историю. Это истории великих научных открытий», — рассказал Валентин Копалов.


По словам Копалова, студенты начали понимать, что происходит, только после 10-минутного фрагмента спектакля — тогда артист «Первого театра» заканчивал своё выступление, представлялся и приглашал всех в театр на премьеру. 


Необычные лекции артисты представили сегодня утром в 5 учебных аудиториях НГТУ.



Интерактивный спектакль-сторителлинг «Истории великих людей» представит зрителю 10 историй великих научных открытий. Среди рассказов о мировых открытиях актёры театра представят историю и российского учёного Софьи Ковалевской.


«К нам даже приехал куратор, который учит актёров перестать декламировать, а начать именно рассказывать… Тут же зал — реагирует, задаёт вопросы. Такой интерактив всё равно [предполагается]. Так вот всему этому учит Никита Щетинин — резидент "Театр.doc"», — заметил Валентин Копалов.


Премьера «Первого театра» пройдет 4 и 5 апреля в открывшемся недавно маленьком театре «Мастерская Крикливого и Панькова», расположенном на улице Ленина, 15.


«Первый театр» часто устраивает различные перформансы в честь своих премьер или каких-либо ещё событий. В августе 2018 года в лофт-парке «Подземка» в честь начала театрального сезона состоялось даже целое фантасмагорическое шоу.

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