На лекции в НГТУ пришли ненастоящие преподаватели — студенты заметили подвох через 10 минут

Актёры «Первого театра» устроили необычные лекции студентам НГТУ

Актёры новосибирского «Первого театра» выступили с необычными лекциями перед ничего не подозревающими студентами НГТУ. Об этом корреспонденту НГС рассказал PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.







«Сегодня "Первый театр" совместно с Информационным центром по атомной энергии города Новосибирска презентовали проект спектакля-сторителлинга "Истории великих людей". <…> Это когда актёр выходит один на один к аудитории и от своего имени рассказывает историю. Сторителлинг — это искусство рассказывать истории. Актёр пропускает через себя историю, рассказывает через свой личный опыт, как он понял всю эту историю. Это истории великих научных открытий», — рассказал Валентин Копалов.







По словам Копалова, студенты начали понимать, что происходит, только после 10-минутного фрагмента спектакля — тогда артист «Первого театра» заканчивал своё выступление, представлялся и приглашал всех в театр на премьеру.





Необычные лекции артисты представили сегодня утром в 5 учебных аудиториях НГТУ.











Интерактивный спектакль-сторителлинг «Истории великих людей» представит зрителю 10 историй великих научных открытий. Среди рассказов о мировых открытиях актёры театра представят историю и российского учёного Софьи Ковалевской.







«К нам даже приехал куратор, который учит актёров перестать декламировать, а начать именно рассказывать… Тут же зал — реагирует, задаёт вопросы. Такой интерактив всё равно [предполагается]. Так вот всему этому учит Никита Щетинин — резидент "Театр.doc"», — заметил Валентин Копалов.







Премьера «Первого театра» пройдет 4 и 5 апреля в открывшемся недавно маленьком театре «Мастерская Крикливого и Панькова», расположенном на улице Ленина, 15.







«Первый театр» часто устраивает различные перформансы в честь своих премьер или каких-либо ещё событий. В августе 2018 года в лофт-парке «Подземка» в честь начала театрального сезона состоялось даже целое фантасмагорическое шоу.