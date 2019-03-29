Директор госархива уволился после запрета читать расстрельные документы КГБ

Информацию об увольнении директора подтвердили в правительстве Новосибирской области





Директора Государственного архива Новосибирской области сняли с работы — информацию в разделе «О руководителе» уже удалили с сайта.





Об этом корреспонденту НГС сообщил исследователь Денис Карагодин, который занимается расследованием дела о расстреле своего прадеда в 1938 году.





«Оперативные данные. Директор архива [Владимир Широков] снят с работы. И вроде бы как обещают эти фонды открыть. Человек в архиве сейчас подтвердил, что сняли»,





— рассказал Карагодин. Он обратил внимание на то, что информация о Широкове уже пропала с сайта госархива.





Информация пропала со вкладки «О руководителе» и из списка структуры госархива — изменения были внесены накануне в 12:23 и в 12:21 соответственно.





Как сообщили в ответ на запрос корреспонденту НГС в управлении архивной службы Новосибирской области, директор архива Владимир Широков был уволен по собственному желанию.





«В ответ на ваш запрос сообщаем, что Широков уволен с должности директора государственного казенного учреждения Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области" на основании поданного им заявления об увольнении по собственному желанию. Указанную должность Широков В.М. замещал с июля 2015 года. В настоящее время исполнение обязанностей руководителя учреждения временно возложено на сотрудника учреждения Попенину», — уточнили в пресс-службе.





При этом корреспонденту НГС в архиве сообщили, что директор продолжает работать, а изменения на сайте связаны с техническими работами. «У нас всё хорошо, все работают. Это просто работы ведутся на сайте», — сказали в приёмной директора.





Недавно госархив закрыл доступ к нескольким фондам управления НКВД по Новосибирской области Западно-Сибирского края СССР — Денис Карагодин связал это со своим расследованием расстрела прадеда Степана Карагодина в 1938 году.