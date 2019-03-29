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Директор госархива уволился после запрета читать расстрельные документы КГБ

В начале марта исследователям полностью закрыли доступ к архивам спецслужб

Информацию об увольнении директора подтвердили в правительстве Новосибирской области
Информацию об увольнении директора подтвердили в правительстве Новосибирской области


Директора Государственного архива Новосибирской области сняли с работы — информацию в разделе «О руководителе» уже удалили с сайта.


Об этом корреспонденту НГС сообщил исследователь Денис Карагодин, который занимается расследованием дела о расстреле своего прадеда в 1938 году. 


«Оперативные данные. Директор архива [Владимир Широков] снят с работы. И вроде бы как обещают эти фонды открыть. Человек в архиве сейчас подтвердил, что сняли», 


— рассказал Карагодин. Он обратил внимание на то, что информация о Широкове уже пропала с сайта госархива.


Информация пропала со вкладки «О руководителе» и из списка структуры госархива — изменения были внесены накануне в 12:23 и в 12:21 соответственно.


Как сообщили в ответ на запрос корреспонденту НГС в управлении архивной службы Новосибирской области, директор архива Владимир Широков был уволен по собственному желанию. 


«В ответ на ваш запрос сообщаем, что Широков уволен с должности директора государственного казенного учреждения Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области" на основании поданного им заявления об увольнении по собственному желанию. Указанную должность Широков В.М. замещал с июля 2015 года. В настоящее время исполнение обязанностей руководителя учреждения временно возложено на сотрудника учреждения Попенину», — уточнили в пресс-службе.


При этом корреспонденту НГС в архиве сообщили, что директор продолжает работать, а изменения на сайте связаны с техническими работами. «У нас всё хорошо, все работают. Это просто работы ведутся на сайте», — сказали в приёмной директора.


Недавно госархив закрыл доступ к нескольким фондам управления НКВД по Новосибирской области Западно-Сибирского края СССР — Денис Карагодин связал это со своим расследованием расстрела прадеда Степана Карагодина в 1938 году. 

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