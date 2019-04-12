Очень много выходных: когда начнутся и закончатся майские праздники

Затяжные праздничные выходные, с которыми в этом году сравнится разве что январь, случатся через две недели. Последнюю трудовую неделю месяца сложно назвать трудовой, ведь она продлится два дня — 29 и 30 апреля. Вместе с маем наступает первая порция выходных: на работу не нужно ходить до конца недели — с 1 по 5 мая. В понедельник, шестого числа, в офисы придется вернуться, но всего на три дня. Среда, 8 мая, — предпраздничный день, поэтому Роструд сделал его сокращённым: покинуть рабочее место можно на час раньше обычного. Далее еще одна серия выходных — с 9 по 12 мая. А в понедельник, 13 мая, возвращаемся к станку.

Дополнительные три выходных получились благодаря зимним заначкам: 2 и 3 мая на календаре покраснели из-за праздничных 5 и 6 января, которые в этом году и так были выходными, а 10 мая — за 23 Февраля, который выпал на субботу.

Начало мая выглядит как мечта: поработаем два дня, через недельку — еще три, а в остальное время будем отдыхать!

Отдохнуть на неделе получится еще два раза: среда, 12 июня, будет выходным в честь Дня России, а в ноябре выходные в честь Дня единства захватят первый понедельник месяца, 4-е число. В остальном всё грустно, даже 31 декабря будет рабочим — эта дата выпадает на вторник.

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