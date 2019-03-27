«Думал — откажусь»: учителю математики вживили в грудь экспериментальный прибор весом 2 грамма

На днях новосибирские врачи начали экспериментальные операции с маленькими кардиостимуляторами — их имплантируют 10 пациентам. Исследование оплачивает американская компания

Новосибирские хирурги приступили к испытанию американского устройства, которое поможет пациентам с сердечными проблемами. Пока что они сделали половину из 10 пилотных операций — один из пациентов рассказал НГС, как решился стать участником эксперимента.







Новое устройство — безэлектродный кардиостимулятор крупного американского производителя Medtronic — должно заменить для большой части пациентов обычные кардиостимуляторы, рассказал корреспонденту НГС сердечно-сосудистый хирург клиники Мешалкина Александр Романов.







«Существует достаточно большая когорта пациентов, у которых по тем или иным причинам — врождённым, приобретённым — у них возникают проблемы с проводящей системой сердца.





Что это значит? Что сердце само не может сокращаться. У пациентов снижается устойчивость к физическим нагрузкам — это проявляется одышкой, слабостью, нехваткой воздуха, они не могут делать какие-то обычные вещи в своей стандартной жизни»,





— объяснил он.







Таким пациентам имплантируют кардиостимуляторы — делают разрез в подключичной области, создают «карман» для прибора и подсоединяют электроды к сердцу. Это обычная операция, которую в мире каждый год делают десяткам тысяч людей, но многие сталкиваются с трудностями. Обычный кардиостимулятор внешне заметен, также он накладывает ограничения на занятия спортом, также есть риск инфицирования окружающих тканей.







С марта 2019 года клиника Мешалкина начала тестировать устройство компании Medtronic. Как объяснил Александр Романов, этот кардиостимулятор меньше в 20 раз (он весит всего 2 грамма) — его имплантируют в сердце через прокол в бедренной вене. По оценкам Романова, с этим устройством нет косметического дефекта, оно безопаснее обычного кардиостимулятора.







Слева обычный однокамерный кардиостимулятор — до этого считающийся самым маленьким. Справа — устройство Medtronic, которое весит всего 2 грамма





По словам врача клиники, компания провела все необходимые исследования, показывающие безопасность устройства, и применяет технологию с 2015 года. В России первыми, кто начал имплантировать этот маленький прибор, стали новосибирские врачи — с разрешения всех контролирующих организаций.







Они сделали уже 5 из 10 запланированных операций, но прежде чем поставить такие вмешательства на поток, пройдёт, скорее всего, не меньше года. Устройства будут дороже стандартных приборов, но, как надеются врачи, для пациентов операции будут бесплатными.







Одним из участников новосибирского исследования стал 84-летний житель Здвинского района области Артур Лакман — ему сделали операцию 25 марта. Пациент объяснил НГС, что проблемы с сердцем начал ощущать ближе к пенсии — он перестал работать только в 2005 году (до этого трудился учителем математики и директором школы).







Учитель математики Артур Лакман стал участником исследований — он признался, что перед операцией так волновался, что даже хотел отказаться





«Сначала [у меня была] аритмия. Врач прописал лекарство, думали, что обойдётся без этого (без операций. — Прим. ред.). Но было всё хуже, одышка появилась, врач посмотрел, послушал: "Наверное, будем оперировать"», — рассказал сибиряк.







Вместо обычного кардиостимулятора врачи предложили ему имплантацию инновационного устройства.







«Мне 84 года — была не была. Но когда согласился и когда сюда уже приехал, назначили [операцию] — началось. Не спал, волновался. Вплоть до того, что завтра операция, а я думаю — наверное, откажусь.





Потом успокоился, согласился, сделали. На мой взгляд, сделали исключительно», — отметил Артур Лакман.







Пенсионера выпишут уже на этой неделе. Хотя ему, как и другим участникам исследования, нужно будет приезжать раз в месяц в клинику, чтобы врачи могли оценить состояние и эффективность работы устройства.







Врачи других новосибирских больниц тоже принимают участие в научных экспериментах. Ранее, например, неврологи клиники «Сибнейромед» сделали бесплатную для пациентов программу по лечению болезни Альцгеймера.

