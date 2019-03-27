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Жена новосибирского миллиардера Евгения Милешина-Ким выставила на продажу коттедж за 50 миллионов

НГС публикует фото дома, который сама хозяйка называет «конфеткой»

Жена новосибирского миллиардера и финансиста Евгения Милешина выставила дом на продажу 
Жена новосибирского миллиардера и финансиста Евгения Милешина выставила дом на продажу 


Жена новосибирского миллиардера, финансиста, основного акционера и председателя совета директоров «Экспобанка» Игоря Кима Евгения Милешина-Ким выставила свой дом на продажу. Объявление появилось в ее профиле Instagram, а также на сайте по поиску недвижимости N1.RU.


«Я обожаю делать из г… как говорится конфету — и это у меня изумительно получается! Изучая разные направления искусства, имея от природы врождённый вкус — могу смело сказать — из любой квартиры, дома, с разным бюджетом — привнесу красоту. <…> Дом в стадии — заходи и живи, новейшая техника, дорогие материалы, лучшие шторы, атмосфера совершенно волшебная, полностью сделанный ландшафт, совершенный солнечный дом, возле реки… Дорого!», — сообщила в своем Instagram Евгения Милешина-Ким. (Пунктуация и стиль — авторские)


Сообщение о продаже дома в Instagram Евгении Милешиной-Ким появилось 16 марта
Сообщение о продаже дома в Instagram Евгении Милешиной-Ким появилось 16 марта


Она также написала, что дом, построенный 6 лет назад, вошёл в 100 лучших домов мира. Других характеристик коттеджа в Instagram указано не было.


Участок возле дома размером в 2 сотки
Участок возле дома размером в 2 сотки


Сообщение о продаже дома за 50 миллионов рублей на N1 появилось 26 марта, а 27 марта в объявление добавили 26 фотографий 
Сообщение о продаже дома за 50 миллионов рублей на N1 появилось 26 марта, а 27 марта в объявление добавили 26 фотографий 


Подписчики Милешиной по-разному отнеслись к продемонстрированным фото. Одни восхитились красотой и богатством интерьера, другие вежливо заметили, что вкусы у всех разные.


«У всех вкус разный. Для меня это — ад адский», — прокомментировала подписчица под ником asja851.


Одна из туалетных комнат
Одна из туалетных комнат


Кухня выполнена в бело-золотом цвете
Кухня выполнена в бело-золотом цвете


В разделе объявлений о продаже недвижимости на сайте N1 размещены те же самые фотографии, что и в Instagram Милешиной-Ким. Также указано, что это трёхэтажный деревянный дом (2 этажа плюс цоколь) общей площадью почти 247 кв. м. Дом построен в 2014 году и находится в посёлке Кудряшовский. Есть центральное газоснабжение и водопровод с автономной канализацией. Площадь прилегающего к строению участка, как указано в описании, 2 сотки. Стоимость дома — 50 миллионов рублей. Указано также, что возможен торг, ипотека или обмен на другую недвижимость. 


Бассейн в доме
Бассейн в доме


Розовая комната под самой крышей 
Розовая комната под самой крышей 


Евгения Милешина-Ким отказалась прокомментировать корреспонденту НГС продажу дома. В агентстве «Жилфонд», разместившем объявление на сайте N1, уточнили, что в коттедже 5 комнат и 2 санузла, но отказались подтвердить или опровергнуть тот факт, что владелица дома — Евгения Ким-Милешина.


Справка: Евгения Милешина-Ким — художница и основательница благотворительного фонда «Особый ребёнок». В прошлом — модель агентства Olymp Models. Родилась 4 февраля 1983 года в Новосибирске. Окончила СибУПК по специальности «инженер-технолог». В 2008 году вышла замуж за миллиардера Игоря Кима, в 2009-м родила дочку Александру. Российское издание журнала Forbes в 2013 году оценивало состояние финансиста Кима в 460 миллионов долларов.


НГС одним из первых новосибирских СМИ рассказал о свадьбе Евгении Милешиной и Игоря Кима, которая в атмосфере тайны проходила в ресторане La Maison и клубе «Отдых». Редакция НГС.SHE через 4 года опубликовала большое интервью с молодой супругой банкира, в котором она призналась, что не любит готовить, ходит танцевать в ночные клубы и имеет личного психотерапевта. 

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