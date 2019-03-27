В Центральный парк пригнали полевую кухню для праздника Росгвардии

На празднике собрались сотни сотрудников Росгвардии





Сегодня, 27 марта, сотрудники Росгвардии отметили профессиональный праздник в Центральном парке Новосибирска — здесь поставили полевую кухню и устроили выставку вооружения. Так ведомство отмечает День войск национальной гвардии РФ.





«По традиции праздник отмечается в Центральном парке культуры и отдыха, там каждое подразделение выставляет палатки. Организовывается встреча ветеранов, проходит выставка вооружения и техники, а также работает полевая кухня. Это уже традиционное мероприятие. Собирается очень много народу, потому что внутренние войска — это кузница кадров. Сейчас они обмениваются опытом, эмоциями, поздравляют друг друга», — рассказала руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.









На днях в Новосибирск пригнали пушки и ракетные комплексы к параду 9 Мая. Репетиции с техникой пройдут на военном аэродроме в Толмачёво.