В Центральный парк пригнали полевую кухню для праздника Росгвардии

На главной площадке парка построили служащих ведомства

На празднике собрались сотни сотрудников Росгвардии
На празднике собрались сотни сотрудников Росгвардии


Сегодня, 27 марта, сотрудники Росгвардии отметили профессиональный праздник в Центральном парке Новосибирска — здесь поставили полевую кухню и устроили выставку вооружения. Так ведомство отмечает День войск национальной гвардии РФ.


«По традиции праздник отмечается в Центральном парке культуры и отдыха, там каждое подразделение выставляет палатки. Организовывается встреча ветеранов, проходит выставка вооружения и техники, а также работает полевая кухня. Это уже традиционное мероприятие. Собирается очень много народу, потому что внутренние войска — это кузница кадров. Сейчас они обмениваются опытом, эмоциями, поздравляют друг друга», — рассказала руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова. 



На днях в Новосибирск пригнали пушки и ракетные комплексы к параду 9 Мая. Репетиции с техникой пройдут на военном аэродроме в Толмачёво.

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