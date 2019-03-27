Вице-мэр Новосибирска привёз ребёнка в детский сад на служебной Camry

Машину заметили сегодня утром у садика на Холодильной

По словам читателя, приславшего фотографии, человек на фотографии завозил в детский сад ребёнка





Сегодня утром, 27 марта, служебный автомобиль Toyota Camry вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова заметили у детского сада на улице Холодильной в Заельцовском районе — по словам читателя, приславшего фотографии, человек на фотографии завозил в детский сад ребёнка.





Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей, уточнив, что фото сделаны сегодня примерно в 7:40.





«Служебный автомобиль <...> "Тойота Камри", госномер о106оо154, используется в личных целях.





На нем возят ребенка в детский сад <...>. Машина эта приезжает сюда не в первый раз. Видимо, каждый день. Насколько я знаю, на фото — Артём Скатов»,





— рассказал читатель.





Артём Скатов подтвердил корреспонденту НГС, что он действительно пользуется служебным автомобилем с таким госномером. «Да, я завозил [ребёнка]. В пути и завёз, на работу ехал», — коротко сказал Скатов.





Вице-мэр отказался уточнять маршрут своего передвижения. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, насколько допустимо использовать служебный автомобиль в личных целях.





В середине марта НГС обнаружил в гараже ведомств Новосибирской области автомобиль бизнес-класса Toyota Camry — в правительстве региона объяснили, что машина понадобилась им для встречи почётных гостей.