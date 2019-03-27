Пока, Ford! Вице-премьер Козак подтвердил, что легковые авто этой марки не будут продаваться в РФ

Компания сконцентрирует российский бизнес на коммерческом легковом сегменте

Последние годы загрузка заводов Ford в России не превышала и 20%
Последние годы загрузка заводов Ford в России не превышала и 20%


Автоконцерн Ford не будет производить легковые автомобили в России, а будет выпускать лишь легковые коммерческие машины (LCV). Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он отметил, что из-за проблем с продажами компания отказывается от самостоятельного бизнеса в нашей стране, а управление делами доверит посреднику — группе «Соллерс».


— [Ford. — Прим. ред.] сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit. А управлять этим бизнесом будет их российский партнер — группа «Соллерс», которая получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в результате его реструктуризации. Мы сейчас обсуждаем с «Соллерс» заключение СПИК по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России, думаю, что такой СПИК может быть заключен в ближайшие два месяца, — заявил Козак.


Вице-премьер добавил, что вопрос с продажами в России для американского автоконцерна решился «самым экономически эффективным образом».


Первые новости об уходе Ford из России в прессе появились еще в начале года, но официальных заявлений от компании не последовало. Положение марки ослабло в последние годы: рыночная доля сократилась на 3%, а производственные мощности трёх заводов загружены менее чем на 20%.

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