«Люди отозвались»: водитель и кондуктор троллейбуса помогли ребёнку, потерявшему кошелёк

Они выручили школьника, который остался без денег и транспортной карты вдали от дома

Водитель и кондуктор троллейбуса № 24 оказались отзывчивыми и не бросили 13-летнего ребёнка в беде
Водитель и кондуктор троллейбуса № 24 оказались отзывчивыми и не бросили 13-летнего ребёнка в беде


Накануне, 26 марта, подросток потерял кошелёк в троллейбусе № 24 — ему помогли водитель и кондуктор: они дали мальчику денег на обратный проезд, а затем отыскали кошелёк. 


«Там было 200 рублей и транспортная карта — на ней 300 рублей. Дело не в деньгах, не в карте, дело в том, что люди отозвались на ситуацию неравнодушно», — рассказал корреспонденту НГС Роман Барышников, отец 13-летнего Кости.


Барышников рассказал, что вчера, 26 марта, его сын ехал на троллейбусе № 24 от ДК Кирова до остановки «Сад Кирова». Но когда мальчик вышел на остановке, то понял, что выронил кошелёк.


Он сел на другой троллейбус, чтобы догнать первый и разговорился с кондуктором. У женщины не было номера телефона экипажа, который шёл впереди, и она предложила мальчику выйти на площади Станиславского, перейти на другую сторону улицы и перехватить троллейбус, который уже мог выйти на обратный маршрут.


Костя так и сделал — перешёл дорогу и сел в первый попавшийся троллейбус № 24.


«Оказалось, троллейбус другой. Кондуктор этого троллейбуса стала обзванивать все экипажи, которые были на линии», — говорит отец школьника. 


Но звонки результата не дали — экипажи других троллейбусов кошелёк не видели. Мальчик доехал до Затона, а после этого отправился домой.


«Оставил свой телефон кондуктору, кондуктор дала 20 рублей на обратную дорогу, чтобы он обратно уехал до сада Кирова. Вышел водитель — она дала 50 рублей ребёнку на всякий случай — мало ли что может случиться. Ребёнок опять пересел на 24-й троллейбус уже на Затоне», — говорит Роман.


Вчера вечером Роман звонил в депо, но тогда кошелёк ещё не нашли. О том, что деньги и карту его сына отыскали, ему сообщили сегодня утром. Новосибирец созвонился с водителем Маргаритой, которая дала деньги его сыну. Она отказалась принимать их назад.


Сегодня, когда Маргарита выйдет на маршрут, Костя созвонится с ней и договорится о встрече, чтобы забрать кошелёк. Роман Барышников отметил, что Костя вернёт ей деньги.


Два года назад НГС рассказывал о том, как жительница Новосибирска разыскала девушку, выронившую кошелёк в маршрутке, и шла за ней вплоть до перрона метро, чтобы вернуть его.

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