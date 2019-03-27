Пассажир «Ниссана» погиб в жёстком ДТП с грузовиком и столбом на Большевистской
Водителя увезли в больницу с травмами
Сегодня днём, 27 марта, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска случилось жёсткое ДТП: пассажир «Ниссана» погиб при ударе машины сначала о грузовой прицеп, а потом о столб.
Происшествие случилось около 13:00, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
«Водитель 1990 года рождения двигался на автомобиле Nissan Primera по улице Большевистской со стороны Речного вокзала в сторону разъезда Иня. В пути следования у дома
По его данным, после ДТП водителя легковой машины увезли в больницу с травмами — их характер сейчас уточняется. «Его пассажир — мужчина — скончался на месте», — добавил инспектор группы пропаганды.
Ольга Хмелевская
Фото vk.com/act54 (1), предоставлены Владиславом Савченковым (2, 3)