Пассажир «Ниссана» погиб в жёстком ДТП с грузовиком и столбом на Большевистской

Водителя увезли в больницу с травмами

«Ниссан» врезался сначала в прицеп грузовой машины, а потом в фонарный столб
«Ниссан» врезался сначала в прицеп грузовой машины, а потом в фонарный столб


Сегодня днём, 27 марта, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска случилось жёсткое ДТП: пассажир «Ниссана» погиб при ударе машины сначала о грузовой прицеп, а потом о столб.


Происшествие случилось около 13:00, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


«Водитель 1990 года рождения двигался на автомобиле Nissan Primera по улице Большевистской со стороны Речного вокзала в сторону разъезда Иня. В пути следования у дома № 26 [он] не справился с управлением, совершил столкновение с прицепом грузового автомобиля Iveco, далее [врезался] в световую опору», — описал ДТП Владислав Савченков.


По его данным, после ДТП водителя легковой машины увезли в больницу с травмами — их характер сейчас уточняется. «Его пассажир — мужчина — скончался на месте», — добавил инспектор группы пропаганды.


ДТП случилось недалеко от остановки «Завод Труд»
ДТП случилось недалеко от остановки «Завод Труд»


Пассажир «Ниссана» погиб на месте, водителя увезли в больницу
Пассажир «Ниссана» погиб на месте, водителя увезли в больницу


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