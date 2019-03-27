Абызов арестован на два месяца

Бизнесмена обвиняют в краже 4 миллиардов у новосибирцев — в изолятор он взял с собой несколько книг

Меру пресечения для бизнесмена избрали в Басманном суде Москвы





Экс-министру и бизнесмену Михаилу Абызову выбрали меру пресечения — на время расследования его вместе с сообщниками отправили в СИЗО.





Об этом сообщает «Медиазона» из зала Басманного суда.





«Дударь заключает экс-министра Абызова под стражу до 25 мая», — говорится в тексте онлайн-трансляции.





Такую же меру пресечения избрали его сообщника Николая Степанова.





По словам следователей, свою вину Абызов не признал. «Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства. В рамках уголовного дела проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования», — добавили в пресс-службе ведомства.





Сегодня СК опубликовал видео задержания Абызова — бизнесмен взял с собой несколько книг, среди которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Еда и мозг» Дэвида Перлмуттера и «Homo deus. Краткая история будущего» Юваля Ноя Харари. После сборов оперативники надели на него наручники.









Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта — экс-министра «Открытого правительства» и одного из богатейших людей страны подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у новосибирских компаний «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети». Вместе с Абызовым по делу проходят пятеро сообщников. Бизнесмен в прошлом возглавлял разные новосибирские энергетические предприятия. По двум уголовным статьям ему грозит до 20 лет тюрьмы.