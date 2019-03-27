Самолёт из Мюнхена резко развернулся в небе над Сибирью — он готовится к посадке в Толмачёво
Рейс Lufthansa летел в Шанхай, но приземляется в Новосибирске — НГС следит за ним в режиме онлайн
В новосибирском аэропорту Толмачёво на внеплановую посадку пошёл пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай.
По данным сервиса Flightradar24, пассажирский самолёт Airbus A340 германской авиакомпании выполнял рейс Мюнхен — Шанхай и уже пролетел часть Сибири, но потом развернулся над Кызылом и полетел в обратном направлении — в сторону аэропорта Толмачёво.
Сейчас он снижается и скоро должен сесть в Новосибирске.
Решение о посадке принял экипаж немецкого авиалайнера, другой информации о причинах пока нет. «По решению экипажа», — коротко сообщили корреспонденту НГС в аэропорту Толмачёво.
Самолёт приземлился в Толмачёво.
Рейс выполняется на Airbus A340 — это дальнемагистральный самолёт, который перевозит около 300 пассажиров. Из Мюнхена до Шанхая он летит больше 9 часов без посадки.
Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова