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Самолёт из Мюнхена резко развернулся в небе над Сибирью — он готовится к посадке в Толмачёво

Рейс Lufthansa летел в Шанхай, но приземляется в Новосибирске — НГС следит за ним в режиме онлайн

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Самолёт германской авиакомпании заходит на посадку в аэропорту Толмачёво
Самолёт германской авиакомпании заходит на посадку в аэропорту Толмачёво


В новосибирском аэропорту Толмачёво на внеплановую посадку пошёл пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай.


По данным сервиса Flightradar24, пассажирский самолёт Airbus A340 германской авиакомпании выполнял рейс Мюнхен — Шанхай и уже пролетел часть Сибири, но потом развернулся над Кызылом и полетел в обратном направлении — в сторону аэропорта Толмачёво. 


Сейчас он снижается и скоро должен сесть в Новосибирске.


Решение о посадке принял экипаж немецкого авиалайнера, другой информации о причинах пока нет. «По решению экипажа», — коротко сообщили корреспонденту НГС в аэропорту Толмачёво. 


Самолёт приземлился в Толмачёво.


Рейс выполняется на Airbus A340 — это дальнемагистральный самолёт, который перевозит около 300 пассажиров. Из Мюнхена до Шанхая он летит больше 9 часов без посадки. 


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