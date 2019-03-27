Суд отправил в колонию бывшую сотрудницу ПФР, которая тратила пенсии умерших стариков на кредиты

Теперь она должна вернуть Пенсионному фонду больше 6 миллионов

За мошенничество с пенсиями умерших стариков бывшая сотрудница ПФР выслушала обвинительный приговор — в законную силу он ещё не вступил
За мошенничество с пенсиями умерших стариков бывшая сотрудница ПФР выслушала обвинительный приговор — в законную силу он ещё не вступил


Сегодня, 27 марта, в Новосибирске завершился суд над бывшей работницей Пенсионного фонда, которую обвиняли в получении денег за умерших стариков.


Суд решил, что подсудимая должна отправиться в колонию общего режима, сообщил корреспонденту НГС заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска Асхат Иктислямов.


Ранее он рассказывал, что всего в период с 9 апреля 2014 года до 8 мая 2018 года сотруднице отдела выплаты пенсий УПФР в Октябрьском районе удалось похитить у Пенсионного фонда 6,2 миллиона рублей. По данным гособвинителя, для этого подсудимая попросила трёх своих коллег оформить банковские карты и взяла эти карты попользоваться. Свою просьбу сотрудница объяснила тем, что её собственные счета заблокированы из-за долгов по кредитам.


«После чего сотрудница Пенсионного фонда брала данные из картотеки об умерших пенсионерах и с помощью программы "Назначение и выплата пенсий" формировала электронные списки [умерших] лиц, якобы недополучивших пенсии, при этом меняла номера расчётных счетов пенсионеров на имеющиеся у неё в пользовании банковские карты. Таким образом, обвиняемая ежемесячно похищала денежные средства Пенсионного фонда», — пояснял заместитель прокурора Октябрьского района.


По данным прокуратуры, эти деньги сотрудница растратила — часть суммы пошла на выплату кредитов.


В пресс-службе отделения ПФР по Новосибирской области ранее рассказывали, что необоснованное изменение файлов с документами для выплат сотрудники Пенсионного фонда заметили во время проверки. После этого началось служебное расследование, во время которого сотрудница управления ПФР в Октябрьском районе подала заявление об увольнении по собственному желанию.


«Материалы служебного расследования были переданы в правоохранительные органы», — сообщали в пресс-службе.


В итоге 45-летняя сибирячка оказалась на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).


Как уточнил Асхат Иктислямов, бывшая сотрудница Пенсионного фонда свою вину признала, раскаялась. Октябрьский районный суд рассмотрел её дело в особом порядке. Адвокат подсудимой приобщил к делу чек, согласно которому она заплатила 20 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба Пенсионному фонду.


Гособвинитель попросил лишить подсудимую свободы на 4 года, но суд дал ей меньше — 2,5 года колонии общего режима. Также она должна возместить ПФР оставшуюся сумму ущерба, рассказал Асхат Иктислямов.

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