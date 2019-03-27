В Новосибирске сварили марципановое пиво в честь боевика с Брюсом Уиллисом

В напиток добавили марципан, шоколад и карамель

Цена — около 250 рублей





Новосибирские пивоварни «Йохохо» и GUSI brewery сварили пиво с марципаном Die Harder — оно названо в честь фильма «Крепкий орешек» (на английском — Die Hard).





Напиток — это имперский стаут с ароматом марципана, карамели и шоколада. Создатели отмечают, что у него есть пряное согревающее послевкусие.





«Многие пивоварни сейчас делают десертные имперские стауты — к крепкому тёмному пиву добавляют какие-то продукты, как правило, сладкие, чтобы внести кондитерские ноты. Получилось достаточно интересно. Марципан делается из миндаля, поэтому в готовом напитке в аромате достаточно яркие миндальные ноты», — рассказал корреспонденту НГС директор пивоварни «Йохохо» Андрей Федосенко.





Презентация пива пройдёт 28 марта вместе с просмотром фильм «Крепкий орешек – 2». Продаваться напиток будет в барах и магазинах Новосибирска и соседних городов.





В прошлом году новосибирцы сварили пиво с городской пылью, которую собрали на тротуарах.