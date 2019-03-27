Младший сержант Романова вышла в финал конкурса «Краса Росгвардии»

28-летняя Евгения Романова увлекается плаванием, конным спортом и любит читать перед сном

Младший сержант из Новосибирска Евгения Романова вышла в финал всероссийского конкурса «Краса Росгвардии». Онлайн-голосование за финалисток со всей России стартовало накануне на сайте ведомства.







«Почему решила участвовать в конкурсе? Однозначного ответа, наверное, нет на этот вопрос. Мне предложили, и решили попробовать свои силы. <…> Стало интересно, как проходит конкурс, прочитали условия, подали заявку и решили поучаствовать», — рассказала корреспонденту НГС младший сержант Евгения Романова.







Романовой 28 лет. Она работает ответственным исполнителем отдела делопроизводства и режима Сибирского округа Росгвардии. В анкете конкурсантки говорится о том, что она увлекается подводным плаванием и конным спортом.





«Лошади — это моя страсть с детства, всегда стараюсь проводить с ними всё свободное время. Своё второе увлечение реализую не только в бассейнах Сибири, но и в открытых водоёмах Чёрного и Азовского морей России. В свободное от службы время занимаюсь воспитанием маленького патриота своей Родины. Ни один вечер не обходится без хорошей книги. Прочитать перед сном несколько страниц любимого романа или повести — моя маленькая слабость. Прекрасно вожу автомобиль и не имею ни одного правонарушения», — пишет младший сержант Романова в анкете.







Всего в онлайн-голосовании на сайте Росгвардии принимают участие 64 финалистки, которые победили в окружных и региональных отборах.







«У каждого посетителя сайта есть возможность принять участие в оценке участниц конкурса и отдать свои голоса сразу нескольким претенденткам на победу. Принять участие в голосовании можно только один раз. Голосование продлится один месяц и завершится 25 апреля», — рассказали в Росгвардии.







Победительницами конкурса станут 12 девушек, которые наберут наибольшее количество голосов. Фотографии этих участниц украсят ведомственный календарь на 2020 год.





За Евгению Романову на момент публикации новости проголосовали 266 человек. Чтобы тоже поддержать новосибирскую конкурсантку, нужно пройти по ссылке.





Чтобы войти в число 12 победительниц, сибирячке нужно набрать как можно больше голосов





Ранее в Новосибирске прошёл конкурс «Леди в погонах», который проводит местное управление МВД.