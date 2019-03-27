Замена Штельмаху: СМИ сообщили о назначении нового начальника ГИБДД

Но официально в полиции эту информацию не подтвердили

В пресс-службе областной полиции пока ничего не знают о назначении Андрея Маерчука
В пресс-службе областной полиции пока ничего не знают о назначении Андрея Маерчука


Появились слухи о том, что на пост главы Управления ГИБДД Новосибирской области назначен новый начальник — Андрей Маерчук, но официально эту информацию в главном управлении областной полиции не подтверждают.


Сегодняшней ночью в СМИ появились публикации о том, что министр МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о назначении нового главы управления Госавтоинспекции по Новосибирской области. Им стал Андрей Маерчук, который прежде работал главой ГИБДД Красноярска и заместителем начальника управления ГИБДД Красноярского края.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пока не владеют информацией об этом назначении и будут прояснять ситуацию, когда «проснётся Москва».


«Будет информация — конечно, мы всем расскажем, со всеми поделимся, но пока информации нет», — пояснили в пресс-службе.


Прежнего главу Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха отправили в отставку осенью прошлого года. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи и что с его историей связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. При этом уволенный гаишник подал в суд на бывших работодателей — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области. 


Изначально в своём иске Сергей Штельмах требовал, чтобы ответчики восстановили его в должности, выплатили ему денежное довольствие и компенсацию морального вреда. Позже Штельмах передумал восстанавливаться на работе, а просто попросил изменить формулировку в приказе об увольнении. Первоначальную формулировку «за совершение порочащего проступка» он хотел поменять на «по выслуге лет, дающей право на пенсию». В декабре Центральный районный суд Новосибирска отказал Сергею Штельмаху в удовлетворении его исковых требований. А в конце прошлой недели стало известно, что следователи возбудили в отношении Штельмаха уголовное дело.

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