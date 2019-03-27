Новосибирцы признались в том, что их выгоняли с работы из-за аморального поведения и прогулов

Каждого пятого опрошенного уволили по статье

Среди самых популярных причин увольнения по статье оказались прогулы и появление на работе в пьяном виде 
Среди самых популярных причин увольнения по статье оказались прогулы и появление на работе в пьяном виде 


Каждого пятого новосибирца, опрошенного порталом Зарплата.ру, уволили с работы по статье.


Специалисты портала решили выяснить, как новосибирцы относятся к расторжению трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 Трудового Кодекса РФ). Для этого они опросили 870 жителей города и 410 новосибирских работодателей.


Четверть опрошенных новосибирцев, с которыми работодатели расторгли договор, рассказали, что это произошло из-за сокращения штата. В 12% случаев респонденты лишились работы из-за ликвидации организации, а в 8% — из-за смены собственника компании.


«Для 6% трудовой договор утратил силу, ещё 6% не соответствовали занимаемой должности, 5% не исполняли свои трудовые обязанности, еще 5% — появлялись на работе в состоянии алкогольного опьянения. С 4% трудовой договор расторгли из-за прогулов, с 2% — из-за аморального поведения. 27% новосибирцев уверены, что начальник от них просто избавился из-за личной неприязни — объективной причины не было», — рассказали в пресс-службе портала по поиску работы Зарплата.ру.


В свою очередь 59% опрошенных работодателей высказали мнение, что в случае нарушений нужно давать сотрудникам возможность написать заявление об уходе по собственному желанию. 33% отметили, что расторжение договора должно быть оформлено по статье. 8% готовы рассматривать каждый случай индивидуально. 


Самыми популярными причинами увольнения по статье, по мнению работодателей, оказались прогулы (25% ответов) и появление на работе в пьяном виде (17% ответов).

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