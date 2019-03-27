Возле остановки на Кропоткина упал светофор

Участок улицы Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска остался без светофора из-за ночного ДТП.



Фотографию с упавшим светофором сегодня утром прислала в редакцию читательница НГС. В своём сообщении она пояснила, что сделала снимок в районе дома № 120 на улице Кропоткина — рядом с остановкой «Магазин № 21 ».



По словам очевидицы, рядом лежал огнетушитель.



В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС сообщили, что его работники уже разбираются с этой проблемой.

