27 марта среда
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 64.17
eur 72.58
  • 28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 64.17
eur 72.58
Дороги и транспорт

Возле остановки на Кропоткина упал светофор

На месте уже работает аварийная бригада

Поделиться

3 102
18 Обсудить

Все новости

Все новости

Ночью в этом месте случилось ДТП

Фото: читательницы НГС

Участок улицы Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска остался без светофора из-за ночного ДТП.

Фотографию с упавшим светофором сегодня утром прислала в редакцию читательница НГС. В своём сообщении она пояснила, что сделала снимок в районе дома № 120 на улице Кропоткина — рядом с остановкой «Магазин № 21».

По словам очевидицы, рядом лежал огнетушитель.

В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС сообщили, что его работники уже разбираются с этой проблемой.

«В три часа ночи [случилось] ДТП: машина сбила стойку светофорную. Уже бригада на месте, восстанавливают», — рассказали в СМЭУ.

В учреждении добавили, что восстановить работу светофора планируется ориентировочно до 15:00.

Дополнение: После публикации новости ещё один читатель НГС прислал в наш WhatsApp фотографию, которую сделал в этом месте около 7 часов утра.

Светофор на Кропоткина сбила машина

Фото: читателя НГС

Ольга Хмелевская
Фото читателей НГС

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

сломался светофор

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
elka 
27 март 2019 в 09:05

у аварийной бригады доброта!людям помонают!низкий поклон!

Роман (СуперТуз)
27 март 2019 в 09:01

При Ельцине такого не было. Да и сникерсы были настоящие

Фото пользователя
elka 
27 март 2019 в 09:03

главное что люди не пострадали!:)

Последние новости