Возле остановки на Кропоткина упал светофор

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На месте уже работает аварийная бригада
Ночью в этом месте случилось ДТП
Участок улицы Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска остался без светофора из-за ночного ДТП.
Фотографию с упавшим светофором сегодня утром прислала в редакцию читательница НГС. В своём сообщении она пояснила, что сделала снимок в районе дома
По словам очевидицы, рядом лежал огнетушитель.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС сообщили, что его работники уже разбираются с этой проблемой.
«В три часа ночи [случилось] ДТП: машина сбила стойку светофорную. Уже бригада на месте, восстанавливают», — рассказали в СМЭУ.
В учреждении добавили, что восстановить работу светофора планируется ориентировочно до 15:00.
Дополнение: После публикации новости ещё один читатель НГС прислал в наш WhatsApp фотографию, которую сделал в этом месте около 7 часов утра.
Ольга Хмелевская
Фото читателей НГС