«Хонду» смяло от удара о стоящий на остановке автобус: водитель иномарки попал в больницу

В ГИБДД рассказали, что у него очень тяжёлые травмы

В шестом часу утра «Хонда» и автобус попали в ДТП на остановке «Автокомбинат»
В шестом часу утра «Хонда» и автобус попали в ДТП на остановке «Автокомбинат»


Сегодня утром на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП: «Хонда» въехала в стоящий автобус № 64, водитель которого высаживал пассажиров на остановке «Автокомбинат».


«В 5:40 водитель, на вид лет сорока, двигался на автомобиле Honda Orthia со стороны улицы Связистов в сторону улицы 9-й Гвардейской [Дивизии] по улице Троллейной. У дома <...> [№ 85] по улице Троллейной произошло столкновение с автобусом НЕФАЗ, который стоял на остановке — высаживал и производил посадку пассажиров», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


По его данным, водитель и пассажиры автобуса № 64 в ДТП не пострадали. Водителя «Хонды» увезли в больницу с «очень тяжёлыми травмами».


Вместе с ним в машине также были две взрослых пассажирки. Одна из них отказалась от медицинской помощи, другая доставлена в больницу — она пострадала не так сильно, как водитель, уточнил Владислав Савченков.


В легковой машине сработали подушки безопасности
В легковой машине сработали подушки безопасности


Накануне автомобиль «Ниссан Санни» протаранил киоск с шаурмой на остановке общественного транспорта «Площадь Труда», водитель при этом травм не получил.

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