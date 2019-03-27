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«Была очень серьёзная спецоперация, чтобы его выманить»: экс-депутат Госдумы — об аресте Абызова

Последние полгода Михаил Абызов жил в Италии — сотрудники ФСБ задержали его в Москве

Иван Стариков (слева) был начальником Михаила Абызова в 90-х
Иван Стариков (слева) был начальником Михаила Абызова в 90-х


Сегодня вечером стало известно о задержании бывшего министра РФ по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова: как сообщило издание РБК, его задержали в Москве сотрудники ФСБ. Следственный комитет РФ уже заявил, что против политика возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — «Создание и участие в преступном сообществе» и «Мошенничество».


«Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны, — сообщили в СК. — Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний [ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети»] в размере 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж».


Корреспондент НГС попросила прокомментировать задержание политика бывшего депутата Госдумы РФ Ивана Старикова, помощником которого Абызов был в 90-х.


«Для меня, конечно, шок. Михаил Абызов — успешный бизнесмен и даже государственный деятель. Вдруг решил из итальянской Тосканы, уютной, тёплой и виноградной, вернуться в холодную и неприветливую Россию. 


Я думаю, что была очень серьёзная спецоперация проведена для того, чтобы его выманить в Россию. 


Я думаю, что главная претензия не к его работе в качестве министра "Открытого правительства", потому что министерство "Открытого правительства" в закрытой стране — это скорее была такая синекура, но это и показатель, что команда Дмитрия Анатольевича Медведева весьма-весьма уязвима. И в этом смысле Михаил Абызов, который, безусловно, был близким в последнее время работы его [Дмитрия Медведева], был человеком Дмитрия Медведева. Я думаю, что главная претензия Следственного комитета — это работа Абызова в качестве зампреда РАО "ЕЭС России"», — отметил Иван Стариков.


После ухода из Правительства РФ Михаил Абызов действительно жил за пределами России — в Тоскане. Что послужило поводом для обвинений со стороны Алексея Навального. Оппозиционер обвинил Михаила Абызова в покупке поместья в Италии на деньги новосибирцев. Тогда оппозиционер опубликовал на своем сайте пост, в котором утверждал, что деньги жителей Новосибирска, заплаченные «СИБЭКО» за отопление, уходят на содержание виллы в Италии.


«Я думаю, что Михаил много зарабатывал и в другом бизнесе: у него сельскохозяйственные активы, ещё целый ряд проектов, поэтому сказать, что он именно украл 4 миллиарда у жителей Новосибирска и потратил их на виллу в Италии, наверное, было бы несправедливо. 


Мне кажется, что на фоне падающих рейтингов Верховной власти в России началась "зачистка" — показательная борьба с хищениями и коррупцией, но в отношении тех, кто, как называется, не "свой". В этом смысле Михаил Абызов не стал "своим" и, думаю, что поэтому сегодня это [задержание] произошло», — заявил НГС собеседник.


«Если выяснится ещё, что правда то, что он гражданин Соединённых Штатов, то из этого могут сделать мощную ещё пропагандистскую историю, связанную с тем, что человек с американским паспортом внедрился в органы государственной власти и подрывал экономику России, расхищая огромные деньги из бюджета и, соответственно, из российской энергетики», — подытожил Иван Стариков.


НГС в режиме онлайн собирает всю информацию о задержании Михаила Абызова и выясняет подробности уголовного дела.

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