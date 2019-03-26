РБК: Сотрудники ФСБ задержали экс-министра, похитившего у компаний Новосибирска 4 миллиарда рублей

В 1998 году Михаил Абызов работал в Новосибирскэнерго, а последние пол-года жил в Италии

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В конце 2017 года Михаил Абызов приезжал в Новосибирск, чтобы защитить бизнесменов от постоянных проверок





В Москве сотрудники ФСБ задержали экс-министра Михаила Абызова за хищение 4 миллиардов рублей — об этом сообщает издание РБК. Следственный комитет связал его арест с делом о выводе денег из компаний Новосибирска.





23:59

В 1998 году Михаил Абызов был назначен заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго», в этом же году вошёл в правление РАО «ЕЭС». С июня 2003 года Абызов является председателем совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы». С 2005 по 2007 годы был генеральным директором ЗАО «УК Кузбассразрезуголь».





В 2012-2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Однако во время реформы правительства после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена и Абызов в обновлённое правительство не вошёл.















23:53

В 2008 году журнал «Форбс» назвал Михаила Абызова самым богатым новосибирцем - по версии журнала, совладелец «Новосибирскэнерго», Группы Е4 (инжиниринг) вошел в рейтинг 500 богатейших россиян, оказавшись на 99 строчке с состоянием в 24,5 миллиарда рублей.





23:42

16 марта 2018 года известный оппозиционер Алексей Навальный обвинил Михаила Абызова в покупке поместья в Италии на деньги новосибирцев. Тогда оппозиционер опубликовал на своем сайте пост, в котором утверждал, что деньги жителей Новосибирска, заплаченные «СИБЭКО» за отопление, уходят на содержание виллы в Италии.







23:41

Задержаны ли остальные участники схемы, раскрытой СК, пока неизвестно. Официальный сайт ведомства обтекаемо сообщает, что с ними «проводятся следственные действия».





23:39

Уголовное дело возбуждено по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество). Как отмечают в СК, «Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».





23:37

Как официально заявили в Следственном комитете РФ, на Михаила Абызова завели уголовное дело, который «в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество».





- По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, - сообщили в СК РФ.



