Видео: в Октябрьском районе заметили необычного хищного зверька

Нашествие диких куньих началось в Новосибирске еще осенью прошлого года

В прошлом году куниц заметили в Ленинском районе 
В прошлом году куниц заметили в Ленинском районе 


В Октябрьском районе Новосибирска жильцы дома на Никитина, 68 заметили необычного зверька, который поселился на дереве. Видео в редакцию НГС прислала читательница Алла Мухамедшина. 


По словам читательницы, зверёк сидел на дереве целый день 


Как рассказала зоозащитница и владелица приюта для хорьков «У Эльги» Елена — Эльга Журавлёва, животное на видео — это лесная куница. По её словам, нашествие диких куньих началось в Новосибирске осенью прошлого года. 


«Куницы обитали в лесах вокруг Новосибирска. По всей видимости, жили в пойме Оби. Сейчас город наступает на места их обитания. Строятся новые микрорайоны. Это одна из причин их появления в городе. А вторая — это то, что в городе хорошая кормовая база. Много помоек, а на помойках мышки и крысы. И частный сектор, где держат и курочек и голубей. Звери в город лезут не от хорошей жизни. Но, возможно, они здесь приживутся и будут такими же синантропными животными, как белки. Кстати, белки, бельчата, котята — это тоже "вкусняшки" для куниц», — пояснила Журавлёва. 


Также она добавила, что животных не стоит ловить. 


«Дикое животное в стрессе может быть очень агрессивным. К тому же сейчас у куньих начинается период гона и поиска партнёров. Кроме того, никто этим животным прививки от бешенства не ставил», — рассказала Елена — Эльга Журавлёва. 


В декабре больше всего куниц можно было заметить в Ленинском районе — один из зверьков поселился там надолго

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