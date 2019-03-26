Видео: в Октябрьском районе заметили необычного хищного зверька

В прошлом году куниц заметили в Ленинском районе





В Октябрьском районе Новосибирска жильцы дома на Никитина, 68 заметили необычного зверька, который поселился на дереве. Видео в редакцию НГС прислала читательница Алла Мухамедшина.





По словам читательницы, зверёк сидел на дереве целый день





Как рассказала зоозащитница и владелица приюта для хорьков «У Эльги» Елена — Эльга Журавлёва, животное на видео — это лесная куница. По её словам, нашествие диких куньих началось в Новосибирске осенью прошлого года.





«Куницы обитали в лесах вокруг Новосибирска. По всей видимости, жили в пойме Оби. Сейчас город наступает на места их обитания. Строятся новые микрорайоны. Это одна из причин их появления в городе. А вторая — это то, что в городе хорошая кормовая база. Много помоек, а на помойках мышки и крысы. И частный сектор, где держат и курочек и голубей. Звери в город лезут не от хорошей жизни. Но, возможно, они здесь приживутся и будут такими же синантропными животными, как белки. Кстати, белки, бельчата, котята — это тоже "вкусняшки" для куниц», — пояснила Журавлёва.







Также она добавила, что животных не стоит ловить.





«Дикое животное в стрессе может быть очень агрессивным. К тому же сейчас у куньих начинается период гона и поиска партнёров. Кроме того, никто этим животным прививки от бешенства не ставил», — рассказала Елена — Эльга Журавлёва.







В декабре больше всего куниц можно было заметить в Ленинском районе — один из зверьков поселился там надолго.